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Un siniestro vial movilizó a personal de Bomberos y del hospital de Gobernador Gregores, luego de que se alertara sobre el vuelco de un automóvil en la Ruta Provincial 25, a aproximadamente 90 kilómetros de la localidad.

El vehículo involucrado fue un Toyota Etios, que habría perdido la estabilidad y terminado volcado debido a la presencia de ripio suelto sobre la calzada.

El operativo estuvo a cargo de la División Cuartel 10°, dependiente del Departamento Zona III, cuyos efectivos acudieron al lugar con una unidad de rescate. La intervención se desarrolló entre las 9:20 y las 13:36.

Una mujer fue trasladada al hospital

Al arribar, los bomberos asistieron a una de las ocupantes, que inicialmente se encontraba resguardada en una camioneta particular.

Como medida preventiva, el personal realizó su inmovilización mediante la colocación de un collar cervical y su sujeción a una tabla rígida, para facilitar su posterior traslado sanitario.

El procedimiento se llevó adelante en coordinación con el equipo médico del hospital local, que trasladó a la mujer al nosocomio para recibir atención.

Tres ocupantes resultaron ilesos

Según el informe del operativo, las otras tres personas que viajaban en el Toyota Etios no presentaban lesiones.

Además de la asistencia a la ocupante, los bomberos realizaron la desconexión de la batería del automóvil siniestrado como medida de seguridad y dejaron el vehículo asegurado.

Una vez finalizadas las tareas de rescate y asistencia, los efectivos emprendieron el regreso sin que se registraran otras novedades.