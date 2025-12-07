Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

Aries

Ten cuidado, porque alguien puede descubrirte el juego por unas palabras o alguna foto que esté en las redes sociales. Busca ese momento para evadirte mentalmente. Lo necesitas ahora más que nunca. Tu color para hoy es el turquesa.

Tauro

Aléjate de toda confrontación, de cualquier clase de violencia y respira aires de luz. Esa nueva manera de ver las cosas mejora todo. Alguien te ofrece, quizá sin darse cuenta, una clave importante. Tu color para hoy es el rosa.

Géminis

Tendrás mucha energía y motivación para realizar los planes más complicados. También ayudarás a personas que lo necesitan. Tu color para hoy es el anaranjado.

Cáncer

Solamente llegarás al éxito a través de la constancia. Todo lo que hagas hoy te aportará calma y buenas sensaciones. Hay sonrisas y todo fluye. Tu color para hoy es el púrpura.

Leo

Tienes la opción de tomar una nueva misión en tu trabajo, por lo que si se te ofrece algo nuevo para hacer, no tomes la salida fácil, no te niegues a realizar esta nueva tarea, te traerá muy buenas cosas más adelante, disfruta de este buen momento. Tu color para hoy es el rojo.

Virgo

Renuevas algo interior hoy que te hace sentir con mucha más calma y buenos augurios. Algunas cosas empezarán a darte un plus de alegría o tranquilidad. Tu color para hoy es el violeta.

Libra

Tienes la fuerza necesaria para poder sortear cualquier cosa en la vida, por lo que los obstáculos que se te presenten en este momento serán muy fáciles de pasar para ti. Tu color para hoy es el azul.

Escorpio

Es hora de que empieces a pensar que sí hay cosas que puedes cambiar porque eso es cierto. Quizá no todas las que te gustaría, pero al menos algunas están a tu alcance y debes hacerlo. Tu color para hoy es el dorado.

Sagitario

Te gusta mandar y eso no es malo, pero a veces te obstinas demasiado en llevar la voz cantante. Cuidado con esa actitud que te puede granjear algún enemigo. Tu color para hoy es el plateado.

Capricornio

Recuerda que puedes confiar en tus amigos en los malos momentos y que no tienes que superar los problemas por ti solo. Tu color para hoy es el celeste.

Acuario

Debes evolucionar. No te quedes en tu mundo por mucho que te agrade refugiarte en tus pensamientos. Presta atención a los amigos, ya que alguien puede necesitar tu ayuda. Tu color para hoy es el verde.

Piscis

Al final te darás cuenta del potencial que tienes. Las estrellas te auguran cambios positivos en tu vida personal. Si eres soltero, tienes la oportunidad de conocer a alguien especial. Mantén tus ojos bien abiertos. Tu color para hoy es el amarillo.