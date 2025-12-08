Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

Aries

Su energía y entusiasmo están como nunca. Su vida, carrera profesional y asuntos de dinero van muy bien, y no hay indicios de que esto vaya a cambiar a corto plazo. El romance también debe ir muy bien.

Tauro

Puede que no sean conscientes de ello ahora, pero los asuntos profesionales y el dinero van bien y es probable que sigan así por mucho tiempo. Por supuesto, eso depende de ustedes y de lo que se dispongan a hacer para mantenerlos así.

Géminis

Un sueño a largo plazo por el que han estado trabajando por mucho tiempo, por fin podría mostrar signos de convertirse en realidad. Probablemente esta noche van a salir con sus amigos o los miembros de un grupo al que pertenecen.

Cáncer

El progreso profesional está a la vista. Si han querido crear una carrera de ensueño, podrán hacerlo hoy. Si han anhelado iniciar su propio negocio, no esperen más.

Leo

Podrían requerir muchos viajes o, tal vez, incluso una mudanza. Pueden tener sentimientos encontrados al respecto, pero es poco probable que la rechacen.

Virgo

Podrían conocer gente interesante, y si no tienen pareja, incluso pueden enamorarse. Viejos y nuevos amigos puede parecer más maravillosos e idealizados. Las relaciones amorosas podrían adquirir el aspecto de cuentos de hadas.

Libra

Hoy van a estar más cerca de la persona con la que elijan pasar tiempo, ya sea amigo, amante o compañero. Esta noche escriban sus pensamientos y puntos de vista para que puedan recordarlos.

Escorpio

Hoy en su entorno podrían tener lugar actividades de grupo relacionadas con los intereses espirituales, metafísicos o humanitarios. Si actualmente no tienen pareja, esto podría proporcionarles la oportunidad de conocer a alguien especial.

Sagitario

Nuevos contactos profesionales podrían proporcionar la posibilidad de seguir una nueva carrera en las artes psíquicas, espirituales o la curación, o tal vez en la pintura, la escritura u otra de las bellas artes.

Capricornio

Asuntos espirituales aparecen hoy en el primer plano. Querrán dedicarse al estudio de una disciplina espiritual o metafísica que les atraiga mucho.

Acuario

Perspectivas y revelaciones podrían llegarles rápido y en cantidad y puede ser que quieran expresarse a través del arte. Las relaciones románticas y de otro tipo adquieren una nueva aura.

Piscis

A medida que su carrera profesional y el dinero siguen avanzando para ustedes, más ideas y oportunidades para ampliar sus horizontes podrían surgir. Puede resultarles difícil decidir cuáles son las más prácticas ahora.