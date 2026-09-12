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Aries

El deporte o el movimiento físico al aire libre te resetean la mente y te llenan de endorfinas. Mensaje motivador: Tu energía es vitalidad pura; canalizala para renovar cada célula de tu cuerpo. Leer más…

Tauro

El contacto con la tierra, las plantas o el caminar descalzo te devuelve tu centro de paz absoluto. Mensaje motivador: Sos hijo de la abundancia natural; enraizate y sentí la fuerza de la vida. Leer más…

Géminis

Un apagón digital te regala la paz mental que venías buscando hace semanas. Disfrutá del silencio. Mensaje Motivador El silencio exterior enciende tu sabiduría interior; regalate ese espacio. Leer más…

Cáncer

Un baño purificador, un té sanador o mimos caseros te devuelven tu brillo emocional característico. Mensaje motivador: Cuidarte es un acto de amor propio; hoy consentite como el ser valioso que sos. Leer más…

Leo

Decís que “no” a un compromiso por decirte que “sí” a tu propio descanso. Un límite muy sano. Mensaje motivador: Proteger tu energía es de sabios; tu descanso también es sagrado. Leer más…

Virgo

Encontrás el equilibrio perfecto entre tu mente y tu cuerpo a través de la meditación o el yoga. Mensaje motivador: Tu salud es tu verdadera riqueza; respirá hondo y habitá tu presente con calma. Leer más…

Libra

Te desconectás de las opiniones ajenas y pasás un día en perfecta y armoniosa soledad elegida. Mensaje motivador: Tu propia compañía es un deleite; redescubrí el placer de estar con vos mismo. Leer más…

Escorpio

Una sesión de terapia, tarot o introspección te deja flotando en una nube de claridad liberadora. Mensaje motivador: Alquimizás el dolor en poder; hoy nacés de nuevo de tus propias cenizas. Leer más…

Sagitario

Te reís a carcajadas con seres queridos, lo cual resulta ser el mejor remedio para cualquier tensión. Mensaje motivador: La risa es medicina celestial; compartila y contagia tu medicina al mundo. Leer más…

Capricornio

Te permitís un día entero de ocio absoluto sin sentir que estás “perdiendo el tiempo”. Mensaje motivador: Descansar es parte del éxito; recargá tus baterías para la próxima gran conquista. Leer más…

Acuario

Conectás con causas ecológicas o hacés una limpieza profunda de tu entorno, donando lo que ya no usás. Mensaje motivador: Hacer espacio en lo material abre las puertas a bendiciones energéticas inmensas. Leer más…

Piscis

Te desconectás del mundo exterior para conectarte con el agua, el mar, una piscina o una tina larga. Mensaje motivador: El agua limpia todo lo que ya no vibra con tu luz; dejá que fluya y se lo lleve. Leer más…

✨ Mensaje final de Luz Austral:

Bajar el ritmo no es parar, es escuchar el latido de la Tierra. Regálense el lujo de no hacer nada más que respirar y agradecer.