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Aries

Leer más… Querido Aries, hoy el universo te pide que bajes un cambio y escuches los latidos de tu corazón. Tu fuego interno es maravilloso para emprender, pero hoy la verdadera valentía radica en la pausa. Un mensaje inesperado o un gesto simple de alguien querido te recordará que no estás solo en esta batalla. Permitite recibir amor sin cuestionarlo.

Tauro

Leer más… Tauro, el suelo que pisás es firme, aunque a veces las dudas te hagan creer lo contrario. Hoy es un día para conectar con la naturaleza y recordar tu inmenso valor. Las finanzas y los proyectos trabados empiezan a mostrar una luz al final del camino. Confiá en tus tiempos; lo que es para vos, te va a encontrar.

Géminis

Leer más… Tu mente inquieta hoy encuentra un remanso de paz, Géminis. La energía del día te invita a tener esa conversación pendiente, pero desde el alma, no desde el ego. Vas a sentir una profunda necesidad de simplificar tu rutina. Hacé espacio en tu casa y en tu mente, porque lo nuevo necesita lugar para florecer.

Cáncer

Leer más… Cáncer, tu intuición hoy está más afilada que nunca. Si sentís un pálpito, seguilo sin dudar. Es un gran momento para sanar heridas del pasado y darte cuenta de todo lo que creciste. El universo te abraza y te dice que dejes de postergar tu propia felicidad por cuidar a los demás. Te merecés lo mismo que das.

Leo

Leer más… ¡Feliz vuelta al sol para muchos de ustedes! Leo, hoy tu luz interior brilla con una fuerza magnética. Es un día ideal para intencionar tus deseos más profundos para los meses venideros. No dejes que las opiniones ajenas apaguen tu entusiasmo. Estás en un proceso de reinvención hermoso, abrazalo con orgullo.

Virgo

Leer más… Virgo, a veces sos demasiado exigente con vos mismo. Hoy los astros te proponen un ejercicio de compasión: mirate al espejo y reconocé todo lo que lograste. Un proyecto creativo o una idea que tenías encajonada vuelve a tomar fuerza. Permitite jugar, equivocarte y disfrutar del proceso sin pensar tanto en el resultado.

Libra

Leer más… La armonía que tanto buscás afuera hoy nace desde adentro, Libra. Es un domingo ideal para rodearte de personas que te nutran el alma y te hagan reír a carcajadas. Si sentís una tensión en el ámbito laboral o familiar, hoy vas a encontrar las palabras justas para disolverla con total diplomacia y amor.

Escorpio

Leer más… Escorpio, tu capacidad de resiliencia es tu mayor superpoder. Hoy vas a sentir cómo una vieja angustia finalmente se transforma en sabiduría. El universo te pide que abras tus manos y sueltes el control. Cosas maravillosas están por suceder en tu entorno laboral si te animás a confiar en el trabajo en equipo.

Sagitario

Leer más… Sagitario, tu espíritu aventurero hoy se enciende con una nueva ilusión. Puede que no viajes físicamente, pero tu mente va a expandir sus horizontes a través de un libro, un curso o una charla profunda. Conectá con la fe de que el camino se va a ir despejando a medida que te animes a dar el primer paso.

Capricornio

Leer más… Querido Capricornio, hoy es un día de revelaciones íntimas. Vas a comprender el porqué de ciertas situaciones difíciles que te tocó atravesar últimamente. La energía astral te impulsa a sanar vínculos afectivos y a dejarte sostener. No tenés que poder con todo vos solo; aprender a pedir ayuda también es evolucionar.

Acuario

Leer más… Acuario, tus relaciones hoy ocupan el centro del escenario. Es un momento propicio para mirarte en el espejo del otro y entender qué aspectos de tu vida necesitan más atención. Si estás soltero, una linda sorpresa puede cambiar tu perspectiva del amor. Abrí tu corazón y dejate sorprender por la magia de los encuentros cotidianos.

Piscis

Leer más… Piscis, tu sensibilidad hoy es un faro para los que te rodean. Tu cuerpo te está pidiendo cuidado, descanso y una alimentación más consciente. Escuchalo. Un pequeño milagro cotidiano —una sincronicidad, una canción o un paisaje— te va a devolver la certeza de que el universo conspira constantemente a tu favor.