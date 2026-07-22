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♈ Aries

Un llamado o mensaje inesperado destraba un asunto económico que te quitaba el sueño. Hoy recuperás tu fuego interno y liderás un proyecto que te llenará de orgullo y ganancias. Amuleto: Una llave antigua de metal (para abrir caminos cerrados). Leer más…

♉ Tauro

Tu intuición está más afilada que nunca. Alguien clave reconocerá tu valor y tu esfuerzo constante, abriéndote una puerta laboral dorada. En el amor, se disuelven los malentendidos. Amuleto: Un cuarzo verde en el bolsillo izquierdo. Leer más…

♊ Géminis

La neblina mental se disipa por completo. Una ráfaga de creatividad te dará la respuesta exacta para multiplicar tus ingresos. El universo te compensa con creces por un viejo mal trago. Amuleto: Una cinta de color amarillo atada a tu muñeca o bolso. Leer más…

♋ Cáncer

Es hora de recibir todo el amor y cuidado que siempre das a los demás. Te llega una propuesta de alianza o un regalo que cambia tu perspectiva financiera. Tu magnetismo hoy es irresistible. Amuleto: Una perla o una piedra lunar blanca. Leer más…

♌ Leo

El Sol empieza a brillar para vos con una fuerza arrolladora. Un éxito profesional que dabas por perdido se concreta hoy. Celebrá, porque entrás en una racha de prosperidad absoluta. Amuleto: Una moneda dorada guardada en tu billetera. Leer más…

♍ Virgo

El orden cósmico se manifiesta en tu vida. Se soluciona un trámite o conflicto legal a tu favor de manera milagrosa. Un encuentro casual te devolverá la fe en los proyectos a largo plazo. Amuleto: Una hoja de laurel fresca dentro de tu calzado derecho. Leer más…

♎ Libra

Tu encanto natural abre puertas que creías bajo llave. Un dinero extra llega para darte un respiro y permitirte ese gusto que tanto postergabas. En lo afectivo, sanás una vieja herida. Amuleto: Un dije de balanza o un cristal de cuarzo rosa. Leer más…

♏ Escorpio

Tu poder de manifestación está en su punto más alto. Lo que pienses hoy con convicción, se materializará antes de lo que creés. Una propuesta apasionante golpea tu puerta afectiva. Amuleto: Un objeto de obsidiana negra o un ojo turco. Leer más…

♐ Sagitario

La suerte te sonríe en los pequeños detalles y en los grandes negocios. Se activa un viaje o una mudanza que planificabas hace tiempo. Tu optimismo hoy contagia y atrae abundancia. Amuleto: Una ramita de canela atada con un hilo rojo. Leer más…

♑ Capricornio

Liberás una carga emocional enorme y tu cuerpo lo siente lleno de vitalidad. Recibís una excelente noticia sobre una inversión o un aumento de ingresos. Tu disciplina da frutos dulces. Amuleto: Una piedra de turmalina negra para blindar tu energía. Leer más…

♒ Acuario

Se termina una etapa de estancamiento. Las ideas revolucionarias que tenés en la cabeza reciben el financiamiento o el apoyo que necesitabas. Alguien del pasado vuelve solo para pedirte disculpas. Amuleto: Una pluma azul o una imagen del firmamento. Leer más…

♓ Piscis

Tus sueños te dieron las señales correctas y hoy ves las pruebas en el mundo real. Un golpe de fortuna mejora tus finanzas y te permite proyectar con total tranquilidad. Confiá en tu magia. Amuleto: Una caracola marina pequeña o una amatista violeta. Leer más…