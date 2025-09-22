Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

♈ Aries

Hoy sentís una fuerza especial que te invita a avanzar con más confianza. La primavera traerá vitalidad a tus proyectos, por eso preparate renovando tu rutina con movimiento físico y aire fresco. Una caminata diaria te ayudará a canalizar esa chispa que te caracteriza. Leer más..

♉ Tauro

La calma y la estabilidad se vuelven tu mayor tesoro. Hoy sentís la necesidad de rodearte de belleza y armonía, anticipando la llegada de la primavera con pequeños detalles: flores frescas, aromas agradables, colores suaves. Dale espacio al disfrute y a lo sensorial. Leer más..

♊ Géminis

Tu mente se ilumina con nuevas ideas y conversaciones inspiradoras. Antes de la primavera, tu mejor preparación es compartir tu alegría y contagiar entusiasmo. Organizá encuentros con amigos o familia, eso será la semilla de momentos inolvidables. Leer más..

♋ Cáncer

La sensibilidad está a flor de piel, pero en el mejor de los sentidos. Hoy se abren puertas para fortalecer vínculos y expresar cariño. Para recibir la primavera, creá espacios en tu hogar donde la luz y la calidez se sientan presentes. Tu nido será tu motor de bienestar. Leer más..

♌ Leo

Brillas con intensidad y tu entusiasmo es contagioso. El día te invita a mostrar tu autenticidad y a preparar tu corazón para una etapa más expansiva. La mejor manera de esperar la primavera es rodearte de color: ropa alegre, música vibrante y actividades que enciendan tu espíritu. Leer más..

♍ Virgo

Tu energía se centra en organizar, planear y pulir detalles. Hoy te sentís productivo y con claridad de objetivos. Antes de la primavera, regalate la limpieza que tanto necesitás, no solo de espacios sino también de pensamientos. La frescura llegará con nuevas oportunidades. Leer más..

♎ Libra

La armonía y el equilibrio son tu motor, y justo ahora se potencian. Hoy tu energía se dirige hacia el amor, la belleza y los encuentros agradables. Para prepararte, llená tus días de luz natural, colores suaves y buena compañía. Tu alma florecerá con la primavera. Leer más..

♏ Escorpio

Tu magnetismo está en alza y tu intuición es más clara que nunca. Hoy se activa tu fuerza transformadora. Antes de la primavera, soltá lo que ya no resuena en tu vida y animate a empezar de nuevo. Una renovación profunda traerá calma y frescura a tu ser. Leer más..

♐ Sagitario

La alegría y la esperanza te acompañan hoy como una antorcha. El cambio de estación despierta tus ansias de libertad y aventura. Para recibir la primavera, buscá el contacto con la naturaleza: paseos, viajes cortos o simplemente mirar el cielo. Tu espíritu se llenará de optimismo. Leer más..

♑ Capricornio

Tu disciplina y constancia rinden frutos, pero hoy se ilumina tu lado más cálido. La primavera traerá nuevos retos y satisfacciones, y tu preparación consiste en dar lugar también a la ternura y al disfrute. Equilibrar trabajo y placer será tu mejor inversión. Leer más..

♒ Acuario

La creatividad y las ideas innovadoras florecen dentro tuyo. Hoy es un gran día para compartir tu visión con otros y sembrar proyectos. Antes de la primavera, conectá con actividades grupales, talleres o causas que te motiven. La unión será tu gran impulso. Leer más..

♓ Piscis

La sensibilidad y la intuición se afinan con dulzura. Hoy es ideal para soñar en grande y confiar en tu camino. Para la primavera, preparate con momentos de calma, meditación o arte. El renacer de la estación te envolverá con magia y te dará nuevas inspiraciones. Leer más..