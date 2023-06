Horóscopo de hoy, 26 de junio, para todos los signos del zodíaco

Aries

La compasión no es mala, ni siquiera la que sentimos por nosotros mismos, pues el mundo puede ser despiadado, y necesitamos todo el apoyo que sea posible. Ten compasión siempre que tu corazón lo demande. La jornada se prestará para crear un nuevo proyecto que ayudará a su crecimiento económico en un futuro no muy lejano, esa ayuda se extenderá a los suyos. Alegría que se comparte. Es muy constructivo pensar a futuro.

Tauro

Nada se compara a esa persona, pero nada tampoco se compara a ti. Cuanta mayor comprensión tengamos mejor sobrellevamos la vida. Hoy vas a aprender muchas cosas, vas a alcanzar el siguiente nivel de la etapa de madurez. Escondes muy bien el cansancio pero tendrás que recuperar las horas de sueño en el futuro. Te sientes derrotado por tus últimas experiencias. Y hasta has dicho que vas a renunciar a amar y a ser amado.

Géminis

Acepta cualquier invitación a perder el tiempo. Sin prisa, sin objetivo, sin apuestas. Eso es, también, parte de la vida y de vivir. Sentirse bien y en armonía es maravilloso y hay que estar agradecidos. No es tiempo para ganar ni para ir a la vanguardia, pues este es día en el que debes experimentar el goce de trabajar solo por trabajar. El deleite de ver todo aquello de lo que tu talento es capaz. Un golpe de cansancio te muestra la vía correcta, te vendría bien una velada tranquila. Descansa en la intimidad.

Cáncer

Puede más un consejo a tiempo que una lamentación. Considera seguir los que te han dado. Te vienen a la cabeza preguntas inoportunas. Tendrás que replantearte determinados comportamientos y hablarlo con tu pareja para encontrar donde está exactamente el problema. Este es un buen día para comenzar con un nuevo plan de ejercicios. Nada se puede dar por hecho dentro de una relación.

Leo

Cada uno de nosotros lleva máscaras, y esas máscaras son irrelevantes: lo que importa es lo que hay debajo de ellas. Te preguntas si puedes pedir un aumento o una mejora en tus condiciones de trabajo. Los astros te responden que sí, y que es imprescindible, pues lo mereces. El ambiente será positivo y gratificante en el plano de las relaciones, la suerte está de tu parte. Si pierdes demasiado tiempo en tonterías te agotarás. No busques más allá los motivos de tu cansancio.

Virgo

Nada se pierde, todo se transforma, cuando se trata de cambiar. No temas invertir en ti mismo. Este es un buen día para repetir esas situaciones en las que fracasaste, y salir airoso en esta ocasión. Debes forjarte como trabajador y como ente productivo, y esta es la manera de hacerlo. Demuestra que has aprendido de tus errores y no evadas estos problemas que en otras situaciones fueron tu derrota.

Libra

No respondas con alegría a esa llamada de tu ex pareja. No tiene buenas intenciones. Día especial. Ampliarás tu visión en relación con tu cotidianidad, haz planes de futuro. Necesitas equilibrio mental y físico, actividad y tranquilidad, descanso y acción, según lo que te dicta tu cuerpo. Tenderás a asumir demasiadas responsabilidades por los demás, hoy intenta pensar más en ti mismo.

Escorpio

Cuando una persona sea humillada frente a ti, no seas un espectador pasivo. Cuando comprobamos que hay cosas que nos hacen mejorar deberíamos mantenerlas. En el amor, tu seguridad afectiva será tu prioridad. Estás decidido a ser indispensable para tu pareja, que te lo agradecerá como te lo esperas. Podrás aprender cosas muy útiles hoy y será muy positivo para tus finanzas.

Sagitario

Hasta aquellos que se equivocan merecen defenderse y te toca escucharlos hoy. Hoy es un buen día para mirar hacia el futuro, y establecer mecanismos para que tengas un futuro más promisorio. Tu bienestar debe estar cubierto de manera económica, de modo que te garantices una atención ante cualquier eventualidad. Vas a cuidar mejor tu escudo protector y recuperas tu forma. Consume más vegetales.

Capricornio

Tienes que aprender a dar segundas oportunidades, porque a ti, al igual que a todos, el Destino te las concede todo el tiempo. Es un buen día para que te replantees la necesidad de trabajar en equipo. Sientes una fuerte necesidad de intimidad, de esconderte. Date el gusto, lo necesitas. Tendrás que hacer un esfuerzo de autodisciplina para administrar mejor tu tiempo. Hoy te intensifica tu actividad. Es un buen día para aprender el arte de ser un equipo.

Acuario

Una sonrisa nos puede entregar el mundo y devolvernos la esperanza. No escatimes la tuya, que es necesaria. Es hora de reconocer quién, dentro de tu organización y equipo, está apara ayudarte a subir las cuestas y quién, todo lo contrario, es un lastre y pura energía negativa. El fin de un problema te ayudará a acercarte a un viejo sueño. Puede ser más real de lo que te piensas.

Piscis

No escatimes en gastos en lo que tiene que ver con tus afectos: este es un buen día para darles un poco más. No abuses de tu ánimo y deja que los acontecimientos se pasen. Los demás supondrán un freno a tu vitalidad, te exigen demasiado o al menos es la impresión que te da a ti. Es un día en el que hay cierto desaliento entre tu pareja y tú. El amor es, desde luego, tu mayor prioridad. Es solo que has recibido algunos desengaños, pero no reniegues de lo que es verdaderamente importante