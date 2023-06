Horóscopo de hoy, 28 de junio, para todos los signos del zodíaco

Aries

Esperas poco de la vida, y esa es una actitud muy sensata: de ese modo nunca dejarás de estar agradecido por cuanto te brinde en tu camino. Reconocer que a veces nos sentimos algo débiles para afrontar los problemas diarios. Es un estado al que debemos darle importancia y considerar entonces hacer lo que podamos. Al agotamiento psico-físico hay que darle mucha importancia.

Tauro

No importa ganar o perder en este partido, sino dejarlo todo en la cancha, se trata de la que se trate. Cierta contradicción y dudas en la toma de decisiones en el plano de las actividades. Dejen libertad a sus pensamientos y hagan posible que las cosas sean un poco menos complicadas. Los dichos o contradichos con las parejas deberían tener conclusiones.

Géminis

No dejes que te invisibilicen. Nadie debe hablar de ti como si no estuvieras ahí. Los dos objetivos inmediatos y a largo plazo deben ser fáciles de alcanzar mientras tu energía es fuerte hoy. Comienza a trabajar en ellos; no los pospongas. Este alto nivel de motivación debe continuar durante un tiempo.

Cáncer

Acuerda contigo mismo antes de tomar una determinación: ese es el único juez que importa. Querrás la opinión de tu pareja, ya que también le afecta. Elige tus palabras cuidadosamente y libera tu entusiasmo. Cancerianos las cosas privadas son tal se nombran, privadas. Presten atención en quiénes depositan su confianza.

Leo

Has hecho una apuesta por el bando equivocado. Hay que aceptarlo con dignidad. Querrás presentarles a otros amigos que comparten tus intereses. Esto podría dar lugar a un gran lío en casa, pero te divertirás de todos modos. Cuidar lo que decimos o lo que emitimos, que la intención sea siempre para hacer aportes que enriquezcan.

Virgo

No te cases con una idea o con un aliado el día de hoy. Podrías estar equivocado. Es posible que desees profundizar en los hechos antes de formarte una opinión propia. Esto podría resultar muy esclarecedor. Virginianos día muy apto para negociaciones, consolidar uniones o sociedades, realizar acuerdos o firmas.

Libra

Se sincero con la persona que te va a pedir honestidad hoy, aunque le lastimes. Librianos apliquen métodos más didácticos para poder organizar mejor sus labores diarias. A veces Libra se dispersa y comete errores. Los asuntos de las familias con novedades que quizás los ponga algo nerviosos, pero nada que no pueda solucionarse.

Escorpio

Hay maneras hostiles de imponerse a los demás, pero nunca funcionan a la hora de convencer. Se anticipan a cuestiones para solucionar en el plano de las actividades. Se regocijan en el plano familiar por noticias y novedades alentadoras que los alienta a sentirse agradecidos en la vida.

Sagitario

No esperes a que las cosas se muevan solas: tienes que entrar y agitar las aguas. Eso vale para el trabajo y para amar. Algo contradictorios los pensamientos en esta jornada atareada con mucha incertidumbre y preguntas sin respuestas. Pongan firmeza en su seguridad y avancen con confianza. El amor con las parejas apoyando y mostrando su presencia.

Capricornio

El lastre debe dejarse atrás. Aquello que pesa, que te ancla, que no te deja volar, no es parte de ti, se trate de objetos, personas o recuerdos. Aceptar cómo somos es parte de garantizar que lo que no nos gusta de nosotros mismos, podemos cambiarlo. Sienten cierta relajación interna en este miércoles con mucha conciencia y ansias de vivir mejor. Dense el gusto de sentirse libres.

Acuario

Van a decirte palabras de apoyo, y la persona que lo hará no es de tu agrado. Sin embargo, es sincera y debes agradecerlo. Es mayor la preocupación por las finanzas. No olviden que sus cosas están mejor y que aún no estando, hay que saber manejarse con mayor sabiduría y paciencia. Posibles propuestas o ideas que les comparten sobre proyectos a futuro.

Piscis

No des nada por hecho en lo que tiene que ver con tu familia: todo puede cambiar de un momento a otro. Recuerda que estamos en pandemia en el mundo entero, no dejes de cuidarte. A veces nos sentimos aturdidos o deseamos tener un rato de soledad para simplemente estar con nosotros mismos. Aún rodeados de personas podemos hacernos ese rato interior. Cierta sensación de desasosiego en el amor