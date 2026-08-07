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Aries

Leer más… Tu fuego interno hoy no necesita arder hacia afuera para arrasar, sino entibiarse hacia adentro para sanar. El cosmos te pide que bajes las armas de la autoexigencia. Un espacio de silencio en tu tarde revelará una respuesta que venías buscando con demasiada prisa. Confía en la quietud.

Tauro

Leer más… Tus raíces son fuertes, pero hoy las ramas de tu árbol buscan el cielo. Permítete cambiar de opinión sobre algo que creías grabado en piedra. Una conversación casual con alguien inesperado encenderá una chispa de alivio en tu pecho. El suelo que pisas es seguro, anímate a mirar hacia arriba.

Géminis

Leer más… Tu mente suele ser un torbellino de ideas, pero hoy el universo te regala un ancla de paz. Encontrarás belleza en lo simple: el aroma del café, una mirada cómplice o una palabra de aliento. No necesitas descifrar el futuro hoy; basta con que habites este instante con el corazón abierto.

Cáncer

Leer más… Tu sensibilidad es tu superpoder, no tu debilidad. Hoy vas a sentir una corriente de protección celestial que te abraza en tus momentos de duda. Limpia tu energía soltando una preocupación que no te pertenece. Estás madurando de una forma hermosa y el cielo celebra tu resiliencia.

Leo

Leer más… El sol brilla en tu temporada, pero hoy la luna te invita a compartir ese calor con tu entorno íntimo. Tu generosidad natural va a sanar el corazón de alguien que la está pasando mal sin decirlo. Al dar ese amor, vas a sentir cómo se recargan tus propias baterías espirituales. Sos faro.

Virgo

Leer más… Deja que el orden del universo reemplace por un día a tu propio orden. No todo tiene que ser perfecto para ser sagrado. Hoy se abre un portal de alivio financiero o laboral, pero llegará solo si dejas de apretar los puños. Soltá el control y mira cómo las piezas se acomodan solas.

Libra

Leer más… Tu búsqueda de armonía hoy encuentra su recompensa en el espejo. Es un día ideal para mirarte con absoluta compasión y perdonarte los errores del pasado. Una propuesta o invitación te sacará de la rutina y te recordará lo bien que se siente dejarse sorprender por la vida.

Escorpio

Leer más… Tus aguas profundas hoy se vuelven cristalinas. Sentirás una claridad mental idílica para resolver un viejo nudo emocional que te pesaba en la espalda. Alguien del plano sutil o un recuerdo de tu infancia te traerá una oleada de nostalgia linda, de esa que reconstruye el alma.

Sagitario

Leer más… Tu optimismo natural hoy se convierte en una herramienta de sanación para el mundo. Aunque el panorama parezca nublado, tu fe moverá montañas. Un proyecto que creías estancado empieza a mostrar señales de vida. Camina con paso firme; la guía divina te acompaña en cada baldosa.

Capricornio

Leer más… A veces te olvidas de celebrar lo lejos que llegaste por mirar lo que todavía te falta construir. Hoy el universo te frena con ternura para que mires hacia atrás y veas tu propio mapa de superación. Te mereces el descanso, el disfrute y el aplauso. Date ese permiso hoy mismo.

Acuario

Leer más… Tu mente vanguardista hoy conecta directamente con la intuición más pura. Vas a sentir una corazonada muy fuerte sobre un camino a tomar; no la racionalices, hazle caso. La distancia con una persona querida empieza a acortarse gracias a un puente invisible de buena energía.

Piscis

Leer más… Hoy tus ojos espirituales están más abiertos que nunca. Podrás leer entre líneas las intenciones de los demás y tejer lazos desde el alma, sin máscaras. Un pequeño milagro cotidiano te va a sacar una sonrisa antes de que termine el día. Estás profundamente protegido, descansa en eso.