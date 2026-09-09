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Aries

Te das cuenta de que tu esfuerzo vale oro y empezás a cobrar o exigir lo justo por tu tiempo. Mensaje motivador: No te achiques por nadie; tu valor lo ponés vos, no el resto. Leer más…

Tauro

Un placer sensorial (una comida, un masaje, un paisaje) te reconecta con el disfrute puro de vivir. Mensaje motivador: El cuerpo es tu templo; cuidalo, disfrutalo y celebrá estar vivo. Leer más…

Géminis

Te animás a expresar un deseo profundo sin miedo al juicio ajeno. Te sentís liberado. Mensaje motivador: Tu autenticidad es un faro; quien te quiera, te aceptará en todas tus facetas. Leer más…

Cáncer

Sanás una vieja herida familiar al comprender que el pasado ya no tiene poder sobre tu presente. Mensaje motivador: Sos el creador de tu propio linaje de luz; caminá libre de cargas. Leer más…

Leo

Te rodeás de personas que potencian tu autoestima y te recuerdan lo valioso que sos para el mundo. Mensaje motivador: Dejá que te aplaudan; te merecés cada ovación por el amor que entregás. Leer más…

Virgo

Te liberás de una autoexigencia tóxica y descubrís que las cosas salen mejor cuando te relajás. Mensaje motivador: La perfección es una ilusión; tu autenticidad ya es perfecta tal como es. Leer más…

Libra

Te ponés en primer lugar de tu lista de prioridades sin sentir culpa. Un gran triunfo personal. Mensaje motivador: Amarse a uno mismo es el romance más duradero; hoy es tu día de gala. Leer más…

Escorpio

Una fuerza interna te empuja a perdonar y soltar un rencor. Tu energía se renueva al instante. Mensaje motivador: El perdón es para vos, no para el otro; vaciá tus manos para recibir lo nuevo. Leer más…

Sagitario

Te das cuenta de que tus metas están más cerca de lo que pensabas y acelerás el paso con alegría. Mensaje motivador: Creé en tu flecha; tenés la puntería exacta para dar en el blanco de tus sueños. Leer más…

Capricornio

Recibís el reconocimiento público que tanto esperabas. Tu reputación brilla con luz propia. Mensaje motivador: Tu trabajo habla por vos; disfrutá de la cima que escalaste con tanta dignidad. Leer más…

Acuario

Te llega una ráfaga de inspiración para cambiar tu estilo de vida por uno más alineado con tu esencia. Mensaje motivador: Tu bienestar es revolucionario; animate a vivir bajo tus propias reglas de salud. Leer más…

Piscis

Tu intuición artística o mística se dispara. Creás algo hermoso o ayudás a alguien a sanar. Mensaje motivador: Sos un puente entre el cielo y la tierra; dejá que tu magia fluya sin filtros. Leer más…

Mensaje final de Luz Austral

Repitan conmigo: “Merezco la abundancia, la paz y la alegría por el simple hecho de existir”. Que nadie les diga lo contrario.