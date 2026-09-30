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♈ ARIES

Octubre te devuelve iniciativa, entusiasmo y una sensación muy especial de estar recuperando el control sobre tu propia vida. Durante las primeras semanas podrías sentir que algo que venía avanzando lentamente finalmente comienza a tomar velocidad. Una conversación, una propuesta o una noticia puede convertirse en el punto de partida de una etapa diferente.

En el amor, el mes trae movimiento. Si estás en pareja, habrá oportunidad de recuperar complicidad y proyectar algo que ambos desean. Si estás sola/o, una persona puede acercarse de manera inesperada, especialmente cuando menos estés buscando una relación. No descartes una historia que comience de manera sencilla: podría tener mucho más futuro del que imaginas.

En el trabajo y el dinero, octubre favorece iniciativas, acuerdos y decisiones que venías postergando. Hacia la segunda mitad del mes aparece una oportunidad para mejorar tu situación o para demostrar una capacidad que otros todavía no habían reconocido completamente.

Mensaje especial: Tu fuerza no está solamente en comenzar de nuevo, sino en saber que esta vez comienzas con toda la experiencia que ganaste.

Número de la suerte: 9

Arcángel guía: Miguel

Mensaje de Luz Austral: Octubre te recuerda que cuando vuelves a confiar en vos, el camino comienza a iluminarse. Leer más…

♉ TAURO

Octubre será para vos un mes de consolidación y buenas noticias. Después de un período en el que tuviste que esperar, organizar o sostener determinadas situaciones, comienza a aparecer una sensación de mayor estabilidad. Lo que construiste con paciencia empieza a mostrar resultados.

En el amor, habrá oportunidades para profundizar vínculos y recuperar tranquilidad emocional. Si estás en pareja, una decisión compartida puede fortalecer muchísimo la relación. Si estás sola/o, alguien que ya conocés podría comenzar a mostrar un interés diferente o una nueva persona puede aparecer a través de un ámbito cotidiano.

En lo económico, octubre favorece especialmente la organización y la recuperación. Puede aparecer un ingreso, una solución o una respuesta que te permita respirar con mayor tranquilidad. No será un mes para apresurarte, sino para elegir con inteligencia dónde colocar tu energía.

La última parte del mes trae una satisfacción personal importante: algo que parecía lejano comienza a sentirse posible.

Mensaje especial: Lo que llega a tu vida ahora tiene raíces más profundas porque aprendiste a esperar sin abandonar tus sueños.

Número de la suerte: 6

Arcángel guía: Rafael

Mensaje de Luz Austral: Tu paciencia está a punto de convertirse en una de esas recompensas que llegan para demostrarte que valió la pena seguir creyendo. Leer más…

♊ GÉMINIS

Octubre abre una etapa de comunicación, encuentros y oportunidades. Tu palabra será una de tus grandes herramientas durante este mes. Una conversación puede destrabar una situación, acercarte a una persona importante o abrir una puerta profesional que no esperabas.

En el amor, el cielo favorece las conexiones auténticas. Si estás en pareja, será importante hablar de aquello que verdaderamente desean construir juntos. Si estás sola/o, octubre puede regalarte un encuentro estimulante, divertido y diferente, con alguien que despierte nuevamente tu curiosidad y tus ganas de compartir.

En el trabajo, aparecen contactos interesantes. Puede surgir una propuesta, una invitación o una colaboración que inicialmente parezca pequeña, pero que tenga capacidad de crecer. Prestá atención a los mensajes, llamados y conversaciones aparentemente casuales: uno de ellos puede contener una oportunidad.

Hacia el final del mes recuperarás una ilusión que habías dejado un poco de lado.

Mensaje especial: No necesitás tener todas las respuestas; a veces solamente necesitás animarte a hacer la pregunta correcta.

Número de la suerte: 3

Arcángel guía: Gabriel

Mensaje de Luz Austral: Una conversación puede cambiar el rumbo de octubre. Abrí el corazón, hablá desde la verdad y dejá que la vida te sorprenda. Leer más…

♋ CÁNCER

Octubre llega con una energía profundamente renovadora. Vas a sentir que algunas cargas emocionales comienzan a perder peso y que recuperás espacio interior para pensar en vos, en tus deseos y en aquello que realmente querés construir.

En el amor, será un mes de definiciones positivas. Las parejas que atraviesen octubre con sinceridad podrán fortalecer muchísimo sus vínculos. Si estás sola/o, aparece la posibilidad de conocer a alguien con una energía cálida y protectora, especialmente en espacios donde exista confianza y cercanía.

En el trabajo y las finanzas, una situación que te preocupaba comienza a ordenarse. Puede haber una respuesta favorable, una mejora o una posibilidad que te permita proyectar con mayor seguridad. También será un buen momento para valorar tus propios talentos.

La segunda mitad del mes puede traer una noticia familiar o personal que te produzca mucha alegría.

Mensaje especial: No vuelvas a lugares emocionales donde tu corazón ya aprendió que no puede crecer.

Número de la suerte: 2

Arcángel guía: Gabriel

Mensaje de Luz Austral: Octubre te devuelve calma y te recuerda que también merecés recibir todo aquello que tantas veces ofreciste a los demás. Leer más…

♌ LEO

Este es un mes para volver a brillar sin pedir permiso. Octubre despierta tu creatividad, tu confianza y tus ganas de ir detrás de aquello que realmente te entusiasma. Algo que parecía detenido puede comenzar a moverse con una fuerza inesperada.

En el amor, hay magnetismo. Si estás en pareja, será un excelente momento para recuperar pasión, diversión y proyectos compartidos. Si estás sola/o, tu energía será especialmente atractiva y podrías llamar la atención de alguien que inicialmente no parecía estar dentro de tus posibilidades.

En el plano laboral, octubre favorece reconocimiento. Una persona puede valorar públicamente algo que hiciste o confiarte una responsabilidad que demuestra cuánto has crecido. También pueden surgir oportunidades para mostrar una capacidad creativa o de liderazgo.

En materia económica, cuidá los gastos impulsivos, pero permitite disfrutar de alguna recompensa merecida.

Mensaje especial: Tu luz no necesita competir con ninguna otra. Cuando brillás desde tu autenticidad, inspirás.

Número de la suerte: 1

Arcángel guía: Uriel

Mensaje de Luz Austral: Este mes no escondas tus talentos. Hay personas esperando descubrir precisamente aquello que vos creías que era demasiado natural en vos para ser especial. Leer más…

♍ VIRGO

Octubre trae orden, claridad y una sensación de avance concreto. Después de analizar tanto algunas decisiones, finalmente llega el momento de confiar un poco más en tu intuición y comenzar a actuar.

En el amor, el mes favorece conversaciones profundas y vínculos sinceros. Si estás en pareja, podrán resolver una cuestión que venía generando cierta tensión. Si estás sola/o, una persona podría acercarse lentamente, pero con intenciones mucho más serias de lo que parece al principio.

En el trabajo, tu capacidad de organización será reconocida. Puede aparecer una propuesta relacionada con una tarea que sabés hacer especialmente bien. También es posible que recibas una respuesta esperada o que encuentres una solución económica que te permita recuperar tranquilidad.

Octubre también te invita a cuidar más tus tiempos y a dejar de sentir que siempre tenés que resolverlo todo.

Mensaje especial: No todo tiene que ser perfecto para ser hermoso.

Número de la suerte: 8

Arcángel guía: Rafael

Mensaje de Luz Austral: El universo comienza a mostrarte que algunas cosas pueden salir bien incluso cuando dejás de intentar controlar cada detalle. Leer más…

♎ LIBRA

Octubre puede convertirse en uno de los meses más significativos para recuperar equilibrio y armonía. Después de ciertas situaciones que te hicieron replantear prioridades, llega una etapa en la que vas a elegir con mayor claridad qué querés conservar y qué preferís dejar atrás.

El amor será protagonista. Las parejas tendrán oportunidad de renovar acuerdos y recuperar ternura. Si estás sola/o, una persona puede aparecer con una energía diferente a la de tus experiencias anteriores: más tranquila, madura y auténtica.

En el trabajo y el dinero, habrá negociaciones favorables. Una conversación puede mejorar condiciones, facilitar un acuerdo o acercarte a una persona que tenga un papel importante en tu futuro.

Durante la segunda mitad de octubre, una noticia puede devolverte entusiasmo.

Mensaje especial: Elegir la paz no significa renunciar a tus sueños; significa dejar de gastar energía en aquello que no te permite alcanzarlos.

Número de la suerte: 7

Arcángel guía: Jofiel

Mensaje de Luz Austral: Octubre acomoda piezas que parecían fuera de lugar y te acerca nuevamente a la vida que deseás. Leer más…

♏ ESCORPIO

Octubre tiene para vos una energía poderosa de transformación. Vas a comprender que algo que durante mucho tiempo te preocupó ya no tiene el mismo poder sobre vos. Y esa liberación puede abrir una etapa completamente nueva.

En el amor, hay intensidad y sinceridad. Si estás en pareja, podrán profundizar la confianza. Si estás sola/o, puede aparecer una conexión magnética con alguien que despierte emociones que creías dormidas.

En el ámbito profesional, tu intuición será extraordinaria. Vas a percibir oportunidades antes que otros y sabrás cuándo hablar y cuándo esperar. Una decisión económica tomada con prudencia puede darte resultados importantes más adelante.

El final del mes trae una sensación de renacimiento personal.

Mensaje especial: No confundas cerrar una puerta con perder una oportunidad. Algunas puertas se cierran precisamente para que puedas encontrar la correcta.

Número de la suerte: 11

Arcángel guía: Azrael

Mensaje de Luz Austral: Octubre transforma aquello que parecía un final en el comienzo silencioso de algo mucho más grande. Leer más…

♐ SAGITARIO

Octubre te devuelve movimiento, aventura y entusiasmo. Vas a sentir nuevamente ganas de planificar, viajar, aprender, conocer gente y abrirte a experiencias diferentes.

En el amor, la energía es alegre y expansiva. Si estás en pareja, pueden aparecer proyectos que rompan la rutina. Si estás sola/o, un encuentro inesperado puede producirse durante una salida, viaje, actividad o reunión.

En el trabajo, las oportunidades pueden llegar desde lugares diferentes a los habituales. Una propuesta que inicialmente parece lejana puede terminar siendo muy interesante. También será un excelente mes para estudiar, capacitarte o comenzar algo que amplíe tus horizontes.

En dinero, la clave estará en combinar entusiasmo con organización.

Mensaje especial: Tu próxima aventura puede comenzar con una decisión muy pequeña.

Número de la suerte: 5

Arcángel guía: Zadquiel

Mensaje de Luz Austral: Octubre abre ventanas donde antes solamente veías paredes. Mirá hacia adelante: hay mucho más mundo esperando por vos. Leer más…

♑ CAPRICORNIO

Octubre será un mes de resultados. Todo aquello que venís construyendo con esfuerzo, responsabilidad y perseverancia comienza a adquirir una forma más concreta. No necesariamente llegará todo de golpe, pero sí aparecerán señales claras de progreso.

En el amor, una relación puede adquirir mayor estabilidad. Si estás en pareja, será un buen momento para hablar de proyectos a futuro. Si estás sola/o, alguien serio y confiable puede entrar en escena.

En el ámbito laboral, llega reconocimiento. Una persona importante puede valorar tu compromiso o darte una oportunidad que te permita demostrar cuánto sos capaz de hacer. En dinero, octubre favorece la planificación y puede traer una mejora gradual.

La última semana del mes será especialmente importante para tomar una decisión relacionada con tu futuro.

Mensaje especial: No subestimes todo lo que lograste mientras pensabas que simplemente estabas sobreviviendo.

Número de la suerte: 4

Arcángel guía: Uriel

Mensaje de Luz Austral: Tu esfuerzo no pasó inadvertido. Octubre comienza a devolverte, de distintas maneras, parte de aquello que sembraste con tanta dedicación. Leer más…

♒ ACUARIO

Octubre trae novedades, creatividad y cambios estimulantes. Algo nuevo puede aparecer en tu vida y obligarte, en el mejor sentido, a salir de una rutina que ya comenzaba a quedarte pequeña.

En el amor, será un mes para sorprenderte. Si estás en pareja, una propuesta diferente puede renovar completamente la relación. Si estás sola/o, alguien con una personalidad muy particular puede despertar tu interés.

En el trabajo, las ideas serán tu gran recurso. Una propuesta original, una conversación o un proyecto que parecía demasiado diferente puede convertirse en una oportunidad concreta. Escuchá también a quienes valoran tu capacidad para pensar de manera distinta.

En las finanzas, puede aparecer una solución que no habías contemplado.

Mensaje especial: Lo diferente no siempre es peligroso; muchas veces es exactamente lo que necesitabas para crecer.

Número de la suerte: 22

Arcángel guía: Chamuel

Mensaje de Luz Austral: Octubre te invita a romper moldes y descubrir que tu manera particular de mirar el mundo también puede abrirte puertas extraordinarias. Leer más…

♓ PISCIS

Octubre llega como una caricia para tu mundo emocional. Vas a recuperar esperanza en una situación que parecía incierta y sentirás que determinadas respuestas llegan justamente cuando dejás de forzarlas.

En el amor, será un mes muy especial. Las parejas podrán recuperar sensibilidad, ternura y conexión. Si estás sola/o, una persona puede aparecer con una energía que te haga sentir comprendida/o desde el primer momento.

En el trabajo, una inspiración puede convertirse en algo concreto. Tu creatividad estará especialmente despierta y será importante no descartar ninguna idea simplemente porque todavía no sabés cómo llevarla adelante.

En el dinero, una mejora o una respuesta esperada puede traer alivio. Hacia el final del mes, una noticia puede confirmar que estás avanzando en la dirección correcta.

Mensaje especial: Tu sensibilidad no es una debilidad: es una brújula.

Número de la suerte: 12

Arcángel guía: Haniel

Mensaje de Luz Austral: Octubre te recuerda que los sueños también necesitan un lugar en la realidad. Animate a darles forma: algo hermoso puede comenzar allí. Leer más…