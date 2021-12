Horóscopo semanal del 13 al 19 de diciembre para los signos de agua

Cáncer

Salud: Cuidado con los cambios de temperatura. Trate de distenderse y disfrutar de momentos al aire libre. Una buena meditación sobre los acontecimientos de los últimos días puede ser que le aclaren el panorama de los días por venir. El Universo lo impulsa a crecer de permanentemente y le regala milagros cotidianos que son oportunidades de cambio para su vida. Es momento ideal para realizar o planificar viajes. Los cambios pueden generar incomodidad, trate de adaptarse porque son para bien y vienen de la mano de buenos presagios y regalos del Universo… Su mal humor no contribuye a facilitar las cosas, es buen momento para salir al aire libre a distenderse y tratar de afianzar su confianza en sí mismo y en el futuro.

Trabajo: Los planetas propician el cambio de domicilio, de lugar de trabajo, de lugar en el mundo, un cambio físico que no pretende ser un cambio fundamental, solamente de sitio o de suelo, pero no interior. Excelente momento para realizar un viaje de aventura. Buen día para ventas, mejor para compras y todo lo relacionado a los proyectos de negocios. Piense antes de firmar y mucho antes de decidir, sin embargo hoy puede llegar a tomar grandes decisiones. Serán exitosas si usa su inteligencia en lugar de su egocentrismo. Juzga y critica sin poder detenerse, perdiendo así las facultades creadoras de un futuro mejor, desperdiciando tiempo valioso de ser feliz.

Amor: La grandeza de vivir en felicidad y abundancia no es una situación destinada a unos pocos sino a todos, el problema es que abandonamos el camino de la inocencia, tratamos de rodearnos de seguridad, previsiones a futuro, situaciones de constancia detenidas en el tiempo y... perdemos la capacidad de asombro, la capacidad creadora, el permiso a cambiar de rumbo, la posibilidad de ver los milagros cotidianos y las coincidencias que nos ofrecen posibilidades de crecimiento espiritual y material... Si tiene relación afectiva con personas de Leo trate de no irritarlos, mostrarán sus garras y no es bueno propiciar disputas. El ánimo de los enamorados se verá favorecido por el buen humor y las ganas de estar bien, lo que les ayudará a sobrellevar los distintos altibajos afectivos que vienen sufriendo desde principio de año.

Escorpio

Salud: Cuando está muy cansado, decaído y siente que te falta energía, sonría, la sonrisa hace crecer la energía vital y esta semana puede necesitar de este increíble truco. Cuide su dieta, no abandone ni se engañe a sí mismo. No deje de lado el aspecto espiritual de su vida, ya que se convertirá en un ser incompleto, e incapaz de mirarse a sí mismo, incapaz de elegir un camino mejor e incapaz de auto valorarse como corresponde. El desapego a lo material le brindará la oportunidad de su vida de conseguir la concreción de sus sueños, dejando atrás para siempre el miedo al futuro y de la culpa por el pasado. Momento de balance para generar cambios positivos.

Trabajo: No evada la responsabilidad de intentar arreglar las cosas. Decida cuándo tomar las riendas de su vida y comenzar a transitar el camino verdadero en la realización de sus sueños más importantes y profundos. Necesita relajarse, para ello será necesario que empiece a disfrutar de distintos momentos de recreo y esparcimiento, busque un hobbie, alguna actividad física, un nuevo proyecto... Alguien de tauro intentará influir en un proyecto muy importante para su futuro, trate de que su influencia lo beneficie o proteja su proyecto. En estos días pueden presentarse situaciones conflictivas y desacuerdos. No se sienta presionado ni ante reproches verdaderos, la solución es pactar y pasar este momento desfavorable, mírese a sí mismo y sea más comprensivo.

Amor: En la intimidad sobresaldrán los juegos amorosos, y buscará todas las maneras de recorrer nuevos caminos de placer. En el final de la semana, todos aquellos que quieran, tendrán la oportunidad de renovar el amor. Mucha pasión, juegos eróticos renovados y gran día en general para pasar con su pareja o amigos… olvide por una vez os negocios y dedíquese a amar y ser amado. Una buena oportunidad se presentará pronto y hay que recibirla bien preparado. Es un gran momento para realizar un viaje romántico, porque si bien las condiciones generales de la pareja se encuentran bien, se asoman tormentas en el horizonte. Estará pasando por un excelente momento, buscará la manera de divertirse con su propia pareja.

Piscis

Salud: Le vendrá muy bien comenzar una actividad física moderada. Además de hacerlo sentir bien, la actividad física se ha convertido en una necesidad para su salud. Estos nativos estarán más comunicativos. Cuide también su alimentación, trate de no descompensarse o enfermará. Mantenerse en calma es muy necesario. Suerte en el juego, busque un amigo lejano para compartir este momento, aunque sea llamándolo por teléfono. Una sorpresa lo espera. Habrá que cuidarse con las comidas. Trate de mantenerse en calma, posibles accidentes pueden deberse a distracción o nerviosismo. Mejore su calidad de vida cuidando su cuerpo.

Trabajo: Debe brindarse la oportunidad de ser creativo en forma constructiva, para ser feliz y exitoso, logrando así realizar el mayor movimiento estratégico de su vida: tomar las riendas de ella. Evite discusiones estériles. Con las obligaciones laborales estará un poco perezoso y distraído. Trate de no alejarse de su trabajo o desatender asuntos serios. Los estudiantes tendrán posibilidad de lucirse. Para encontrar su camino en la vida, para resolver problemas, para hallar el poder, la voluntad y la energía necesarios para encarar cada dificultad... es imprescindible que reconozca su verdadero destino, el que se forja a partir de la verdad interiores de sus deseos naturales.

Amor: En sus relaciones afectivas deberá manejar en forma positiva su energía y plantear diálogos precisos pero por sobre todo respetuosos para obtener buenos resultados durante este tiempo. Proyecte hacer un trabajo en común con su pareja, así fortalecerá la unión. Un viaje de negocios puede aprovecharse para pasear y disfrutar. Demuestre tolerancia y amor, dejando pasar lo que pudo haber ocurrido en el pasado. Quizás desee incorporar algunos cambios en su vida personal, sobre todo en las comunicaciones con los demás, para esto el día es muy propicio y los planetas lo acompañan con toda su energía astral