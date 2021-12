Horóscopo semanal del 13 al 19 de diciembre para los signos de tierra

Tauro

Salud:Si en algún momento de su vida optó por el aislamiento y con esta decisión perdió amigos, hoy es un excelente día para comenzar a recuperarlos. Tiempo favorable para enriquecer relaciones pasadas, llamar por teléfono a personas distantes, volver con un viejo amor… el pasado regresa a usted para enriquecer su presente. Tendrá que calmarse para no sufrir sus consecuencias. La vida rutinaria será superada por un gran romanticismo que los cubrirá y fortalecerá sus vínculos. Cumple con el destino de hacer realidad su milagro personal. Decídase si el dinero es depreciable o lo desea con fervor, este es un tiempo de tomar decisiones absolutas, o blanco o negro, nada de grises.

Trabajo: Sea bueno consigo mismo, descanse, regálese, alegre la vida de quienes lo rodean siendo una persona más alegre, no desoiga a quienes lo aman, resuelva problemas propios y ajenos, y acumule prosperidad viviendo en generosidad. Los astros vuelven a los taurinos más comunicativos y productivos, sepa cómo aprovechar estas virtudes temporales. Si bien los temas económicos tienden a equilibrarse aún no se siente la paz tan ansiada. No sea impaciente. Recuerde siempre que el desapego atrae la abundancia… Un amigo necesita de su ayuda, tenga presente que deberá arriesgar su reputación, o dinero, o amistades.

Amor:En cuanto a las responsabilidades será bueno comenzar a delegar antes de que excedan sus posibilidades. A pesar que los nativos que estén solos en este período se enojarán con la vida por no encontrar a la persona ideal que están buscando. La dulzura y compañerismo manifestados por su compañero servirán de apoyo para todas sus actuales actividades. Ganar es hacer propio algo que antes no se tenía en las manos, y cosechar abundancia en todos los ámbitos: materiales y espirituales, de no ser así no hay ganancia y con el tiempo lo atesorado se derrumba por falta de cimientos sólidos. Sea sincero con sus amigos, la recompensa saldrá pronto a la luz.

Virgo

Salud:Cuídese de abusos en las comidas y bebidas. Trate bien a su cuerpo y alma iniciando alguna actividad recreativa o deportiva que añora. Conseguir la manera de parar exabruptos y nervios es el mejor método de conservarse saludable. Trate de mantener a sus gemelos en orden. Si vibra junto al Universo, puede llegar a estar despierto en la aparición de los milagros y sabrá cuál oportunidad tomar, dónde debe aprovecharse un momento de inflexión y cambio hacia el éxito… intente captar la belleza y el amor que le rodea, siempre. Logre un equilibrio para mejorar su salud tanto física como espiritual.

Trabajo:Un nuevo comienzo está en puerta, y bien aspectado si se anima a torcer su camino y comenzar uno nuevo. Esta vez planifique antes de actuar. Sus ideales deben ser la puerta para una vida mejor para todos, la generosidad te abre las puertas a un poder inigualable. Avance de acuerdo a sus posibilidades, deje de lado las fantasías y acepte consejo de quienes saben más sobre finanzas. El éxito y la abundancia quedan fuera del alcance de nuestras manos, maniatadas en una vida de seguridades y rigidez, es por eso que debe animarse al cambio de vida, al cambio de rumbo, si de verdad desea hacer realidad sus sueños.

Amor:Estarán obligados a reflexionar antes de actuar. Si es muy impulsivo hoy tendrá oportunidad de aprender a contenerse, ya que no será muy favorable que actúa sin pensar bien en las consecuencias de sus actos, y puede llegar a salir muy perjudicado. Se sentirá atraído por personas raras, excéntricas, aproveche este momento especial que puede cambiar su vida. El camino de vida no debe ser rígido, a cada momento puede presentarse un cambio, una alternativa mejor donde puede estar la puerta del éxito. Muchos de estos nativos encontrarán a esa persona ideal que están buscando, en el mismo lugar donde trabajan o donde estudian.

Capricornio

Salud:Tenderá a discrepar con personas a quienes consideras como maestros y deberá contenerse para no generar disputas que no encuentren solución inmediata... No desoiga a su voz interior, utilice su instinto y sus premoniciones, conéctese mejor con su Yo interno. Esta semana es apropiado y necesario reconocerse como el verdadero dueño de su vida para lograr salud sostenida en el tiempo. Será necesario incorporar hábitos saludables con decisión firme para poder mejorar a todo nivel. Existe, muchas veces, la necesidad de auto examen para poder encarar una verdad que se le escapa, que no desea ver, y es necesario hacerse amigo de la realidad ya que no se puede vivir exitosamente en el autoengaño.

Trabajo:Realice el mejor trabajo que sea capaz sin pensar en si está bien pagado, la recompensa siempre llega. No descrea de todo, no viva desconfiando, dele una oportunidad a su abundancia natural y logre los beneficios de la felicidad. Cuide sus contactos laborales, tiene tendencia a relacionarse con personas que no saben mucho de finanzas, busque consejo en otra parte. Reivindicar su ser interior, inundando de amor su ser total es encontrar el camino hacia la consecución de la riqueza, el dinero, la abundancia y la felicidad interior, ya que sólo en felicidad y amor a uno mismo se logra la autoestima necesaria para reunir la energía del éxito permanente. Mantenga el control de sus gastos. Mida sus palabras y sus reacciones ante noticias inesperadas. Este tiempo vital es para estar en calma, con los ojos abiertos y manteniendo un perfil bajo.

Amor:Sepa conquistar a su enamorado con la gracia natural que posee. No desoiga los consejos de quienes saben, será prudente en este día escuchar a sus mayores. Los fracasos suelen aparecer ante la insistencia en los propios ideales, en la obstinación de un camino determinado, sin ser flexible para recorrer atajos, caminos alternos o cambiar de rumbos aprendiendo siempre algo nuevo durante el viaje que es la vida. No se deje llevar por la ira. Defienda con calma su intimidad, si lo logra con inteligencia tendrá un gran apoyo de todas las personas que están a su alrededor. Tendrá momentos íntimos muy intensos, deben cuidarse, si no están preparados para tener un hijo