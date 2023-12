Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

Aries

¡Esta semana, Aries, se avecinan vibraciones positivas en todas las áreas de tu vida! Tu energía y vitalidad se dispararán, brindándote un impulso extra para enfrentar cualquier desafío. En el amor, la comunicación será clave, fortaleciendo tus relaciones. En cuanto al dinero, es el momento perfecto para considerar nuevas oportunidades y proyectos.

TRABAJO: La actividad laboral será pródiga en hallazgos y gratificaciones desde hoy y hasta fin de semana. En momentos de crisis las posibilidades de éxito son mayores pero eligen sólo a los más valientes. Grandes pasiones y deseos íntimos satisfactorios marcan la tónica de este día. Aprovéchalo. Logre un equilibrio entre lo material y lo espiritual. Cuidado con su excesivo apego al trabajo, esto y su relación con el dinero pueden traer problemas en el ámbito afectivo.

AMOR: El amor renacerá en relaciones amistosas que se construyeron durante años. Cuidado durante esta semana, esté atento a las dificultades. La generosidad es una llave maestra que abre muchas puertas. Tendrá que actuar con mucho tacto para no ocasionar conflictos en la pareja actual, ya que es posible que surja el tema de parejas pasadas… Este tránsito planetario le permitirá equilibrar sus sentimientos.

SALUD: el llanto es una válvula de escape por donde las emociones y la tristeza tienen la posibilidad de brotar, discurrir hasta agotarse y dejarnos en la calma, como después de una tormenta. Si tiene mascota deberá prestar hoy atención a sus señales, los astros auguran gran poder de comunicación con los animales. Momento de retos: hay que examinar sus inhibiciones y prejuicios para poder salir de ellos.

Tauro

Tauro, esta semana te sorprenderá con una mejora significativa en tu bienestar físico y emocional. Dedica tiempo a cuidar de ti mismo y verás cómo se refleja en todas las áreas de tu vida. En el amor, la pasión se intensificará, y en el ámbito financiero, las inversiones previas darán frutos. ¡Prepárate para recibir abundancia!

TRABAJO: Encontrará el éxito si equilibra la justicia con la piedad, y no descuida sus lados emocional y espiritual. Luego de tantas indecisiones, encontrarán buenos momentos a nivel lucrativo, se producirán encuentros de negocios que deberá aprovechar. Sea consecuente con sus actos. Aprenda del silencio y aplique la lógica a cada situación, esta es hoy la clave del éxito: alejarse de las decisiones apresuradas o demasiado sentimentales… Ser desapegado hasta de las propias ideas produce un estado de permanente libertad de acción y creación y, por consiguiente, la resolución de problemas se hace sencilla y creativa.

AMOR: La calma ha retornado y junto a ella la posibilidad de fortalecer vínculos, pero cuidado, a mediados de semana no contará con el apoyo de su pareja, quien le hará numerosos reproches. Muy buen entendimiento íntimo y un diálogo abierto y franco lo llevarán a ajustar con éxito antiguos desacuerdos, esto propende a una gran energía sexual que le llevará buscar todas las formas posibles de placer para impresionar a su pareja. Lograrán entregarse al ser amado libremente y así podrán vivir momentos inolvidables. La seducción y los encantos de estos nativos serán resaltados por la posición favorable de la Luna.

SALUD: Si las presiones laborales lo agobian debe tratar de armonizar su vida evitando todo tipo de situaciones agresivas y estados de nerviosismo. Trate de salir de caminata , hacer a algún deporte, alguna salida al aire libre y con algo de ejercicio, aunque sea semanal lo fortalecerá a todo nivel. Encuentre las verdades de su Yo interior y su ser espiritual, su ser creativo va a sorprenderlo eligiendo un camino inesperado, lleno de sorpresas y posibilidades. Encauce su energía para que no se atrofie en su interior.

Géminis

Géminis, la comunicación fluida será tu aliada esta semana. En el amor, las conexiones se fortalecerán, y en el trabajo, tu habilidad para expresar ideas te abrirá nuevas puertas. En cuanto al dinero, es un buen momento para consolidar tus finanzas y tomar decisiones sabias. ¡Aprovecha cada oportunidad que se presente!

TRABAJO: Como la buena suerte estará de su lado, puede tomar riesgos que en otro momento no serían recomendables. Siga a su corazón y juéguese por sus sueños. Evite el fanatismo y la especulación. Si detesta verse atado a la rutina o la monotonía ya está en el camino correcto. Las predicciones de esta semana se encausan en hacerte comprender una realidad mayor. Desarrollo personal muy positivo y con grandes posibilidades, no desaproveche la ayuda temporal de los astros. Buen momento para compras de inmuebles, elija con buen gusto, este es el mejor momento.

AMOR: En la vida social habrá dudas, sospechas y equívocos . Cuidado con las discusiones, que no lleguen a mayores. No desoiga a su voz interior, utilice su instinto y sus premoniciones, conéctese mejor con su Yo interno. Cuidado con los celos. Como remedio para el alma, sonreír es óptimo: cambia automáticamente el estado anímico, como si el cuerpo le estuviera dando una orden al corazón para sanar. Muy buen período para disfrutar del amor y para planear acuerdos que consolidarán su futuro. Los que estén solos llevarán en su corazón el inútil recuerdo de un amor pasado que les provocará un desgaste en lo emocional.

SALUD: Existe, muchas veces, la necesidad de autoexamen para poder encarar una verdad que se le escapa, que no desea ver, y es necesario hacerse amigo de la realidad ya que no se puede vivir exitosamente en el autoengaño… La capacidad sanadora del llanto es tan grande como la capacidad sanadora de la risa, cada una en su momento preciso y adecuado, el momento en que su cuerpo, su mente y sus emociones se lo demanden, y no el momento en que los demás le den el permiso.

Cáncer

Cáncer, la armonía reinará en tu vida esta semana. La salud estará en su punto más alto, permitiéndote abordar tus metas con entusiasmo renovado. En el amor, experimentarás momentos de gran conexión emocional, y las finanzas se estabilizarán. Este es el momento perfecto para perseguir tus sueños con determinación.

TRABAJO: Buen feeling con clientes y asociados, momento especial para presentar nuevos productos o proyectos gracias a su nivel carismático de este momento vital. Debe brindarse la oportunidad de ser creativo en forma constructiva, para ser feliz y exitoso, logrando así realizar el mayor movimiento estratégico de su vida: tomar las riendas de ella. Evite discusiones estériles. Tendrá que dedicar más tiempo al diálogo con sus compañeros de trabajo, socios, clientes, etc. Momento favorable para inversiones.

AMOR: Retorna la paz y todo vuelve a la normalidad. La reconciliación le traerá grandes satisfacciones. Momento ideal para los solteros ya que tendrán la ocasión de encontrar a alguien muy especial. No existe mejor suerte que el haber escogido ocuparse del cambio, afanarse en sí mismo, y en pos de sus sueños… Activa vida social y afectiva para los solteros. Tendrá la oportunidad de conocer a alguna persona especial que lo saque de la soledad.

SALUD: Una dieta más equilibrada y plena de verduras, legumbres y harinas integrales pueden mejorar considerablemente su salud, y beneficiarlo a nivel de nervios y memoria. Reforzar su energía vital es una tarea diaria importante ya que en su salud se basan todas sus actividades y niveles de rendimiento…

Leo

Leo, la pasión y la creatividad estarán en su apogeo esta semana. En el amor, las chispas se encenderán, creando momentos inolvidables. En el trabajo, tus ideas brillantes te llevarán lejos, y las finanzas mejorarán notablemente. Aprovecha este impulso positivo para avanzar hacia tus objetivos con confianza.

TRABAJO: Encuentro muy positivo y esclarecedor con personas del pasado que pueden ayudarle hoy. Los negocios y la vida laboral pueden desequilibrarse hoy fácilmente, trate de mantener un perfil bajo, para pasar este momento de inseguridad. Relaciones del pasado regresan para cambiar sus expectativas. Evalúe bien la situación y sus posibilidades.

AMOR: El desarrollo del alma está en sus manos y en su voluntad y valentía de vivir en amor y desapego… para que la realización de sus sueños y deseos llegue de forma natural. La dulzura y compañerismo manifestados por su compañero de vida servirán de apoyo para todas sus actuales actividades. Conseguirán afianzar los vínculos afectivos y románticos después de la primera mitad de la semana, mejorarán la relación, superando los momentos difíciles. Los nativos solteros encontrarán un amor real y duradero.

SALUD: Cuando está muy cansado, decaído y siente la falta energía, sonría. Comienza a interesarse por la espiritualidad y el crecimiento interior, es un buen momento para comenzar una búsqueda de su energía natural, de sus intereses verdaderos y de su camino vital… Necesita relajarse, para ello será necesario que empiece a disfrutar de distintos momentos de recreo y esparcimiento, busque un hobbie, alguna actividad física, un nuevo proyecto… En su actual estado físico y mental es aconsejable que se tomes vacaciones o un descanso.

Virgo

Virgo, la estabilidad será la palabra clave esta semana. Tu salud estará en su mejor momento, permitiéndote abordar tus responsabilidades con energía renovada. En el amor, la conexión emocional se profundizará, y en el aspecto financiero, tus esfuerzos anteriores rendirán frutos. ¡Disfruta de esta fase de equilibrio y bienestar!

TRABAJO: Si se apasiona al punto de discutir siempre por llevar la delantera cosechará enemigos y se alejará de personas que lo quieren pero no pueden tener tanta paciencia. En el trabajo no habrá conflicto de intereses, buen momento para plantear cambios o quejas de buen modo. Vivir para uno mismo es vivir con egoísmo.

AMOR: Sin mayores novedades en el amor es mejor dedicarse a los amigos. No se obsesione con la búsqueda de pareja, si está solo, ni trate de arreglar su matrimonio justo hoy. Es tarea para más tiempo, medite en ello. Los fracasos suelen aparecer ante la insistencia en los propios ideales, en la obstinación de un camino determinado, sin ser flexible para recorrer atajos, caminos alternos o cambiar de rumbos aprendiendo siempre algo nuevo durante el viaje que es la vida.

SALUD: La salud se mantendrá estable mientras pueda controlar sus nervios, recuerde el poder curativo del canto. Rencuéntrese con su ser interior y asúmase como un ser completo, valedero, indispensable y exitoso, tal y como el Universo lo ha creado y espera que actúe. Concentre esa energía sobrante que se desborda en la atención de las necesidades de la familia sin dejarse invadir por ella, resguárdese lugar, su espacio privado pero esté atento y protector al mismo tiempo.

Libra

Libra, esta semana te brindará oportunidades emocionantes en todas las áreas de tu vida. En el amor, la armonía y la comprensión florecerán, y en el trabajo, tus habilidades serán reconocidas. Las finanzas mejorarán, así que no dudes en seguir tus ambiciones. ¡El éxito y la felicidad te esperan!

TRABAJO: En el marco del crecimiento material y espiritual existe la posibilidad y la necesidad del cambio. Puede haber separaciones de sociedades de forma definitiva. Pueden presentarse discusiones con compañeros de trabajo, socios o jefes… deberá mantener la calma si no desea que los problemas lleguen a mayores. Vivir para soñar y hacer realidad los sueños es el grato camino de la felicidad, donde la felicidad no se encuentra al final del mismo sino en su transcurrir, que es la mejor y más saludable manera de vivir y caminar

AMOR: Los astros en su signo le ayudarán a acercarse a personas que consideraba imposibles y lejanas. En el plano amoroso grandes éxitos si su amor es de Escorpio, igual si su socio es de este signo. En cambio si su amor es de Libra puede haber complicaciones que pasarán con los días, si hay buena voluntad y paciencia. Momento de grandes discusiones, generalmente motivadas por intromisión de terceros. Ponga un alto a los “amigos “que se inmiscuyen en su vida privada.

SALUD: Un poco de gimnasia para no caer en el sedentarismo le hará muy bien. No se deje llevar por su carácter que es muy impulsivo, disfrute de la compañía y comprensión de quienes lo rodean.

Escorpio

Escorpio, la intensidad emocional se transformará en pasión positiva esta semana. En el amor, experimentarás una conexión profunda, y en el trabajo, tu determinación te llevará lejos. Las finanzas también mejorarán, brindándote estabilidad. Mantén la mente abierta a nuevas posibilidades y verás cómo se abren puertas para ti.

TRABAJO: La estabilidad le da lugar y carta blanca para nuevos emprendimientos de negocios o para reflotar una idea largamente postergada. Comparta con los suyos proyectos y empresas. Una realidad más cercana al mundo espiritual y que contempla, además, la enorme posibilidad de la superación personal y la realización de los sueños, proyectos, riqueza, dinero y abundancia, es un destino perfectamente posible y destinado a los pacientes, valientes y creativos.

AMOR: La parejas superarán el aburrimiento que venían padeciendo desde hace tiempo, para ello se dedicarán más el uno al otro con solidaridad y ternura, esta mayor comprensión traerá nuevos aires a la relación. Si es un corazón solitario esta semana puede cambiar esta circunstancia. Estará impregnado y destilando mucho romanticismo. Posee un enorme atractivo que lo puede llevar al matrimonio, o conocer a alguien que cambie el rumbo de su vida. Vuélquese al amor sin restricciones y aprenda a disfrutar de lo que tiene. No todo tiempo pasado fue mejor.

SALUD: Si pasa por estados de ánimo bastante inestables, no se preocupe: es pasajero, muchas veces la gran imaginación también nos juega malas pasadas y estados de confusión.

Sagitario

Sagitario, la alegría y la positividad serán tus compañeras constantes esta semana. Tu salud se fortalecerá, permitiéndote disfrutar plenamente de la vida. En el amor, la comunicación será fluida, y en el ámbito financiero, las oportunidades para aumentar tus ingresos se presentarán. ¡Aprovecha este momento de alegría y prosperidad!

TRABAJO: La planificación del futuro, siendo este un viaje, una mudanza o simplemente una salida o vacaciones es muy importante sobre todo porque atraviesa un momento incierto. Organícese y armonice su vida. Dedíquese plenamente a analizar los desequilibrios económicos y subsanar errores cometidos en el plano laboral. No se aleje de sus afectos, trate de equilibrar sus tiempos.

AMOR: Se enfrentará a profundas tristezas y alejamientos que deberán superar para poder avanzar en el amor. Manténgase firme con su pareja, no permita que se aleje de su lado, proteja su futuro y el de sus seres amados. Hacia finales de la semana correcta amalgama en la pareja, buen entendimiento tras buen diálogo. No trate de tener siempre la delantera ni la razón, actúe con más humanidad y comprensión. Si bien al principio de generarán algunos cortocircuitos, esta semana promete grandes placeres a compartir con la pareja.

SALUD: Normalice su día hacia una vida más saludable y en armonía, elija comenzar un deporte, una dieta o simplemente implemente una caminata diaria. Dejar atrás tristezas y pérdidas no es tarea fácil, pero es una tarea al fin, un trabajo importante que hay que realizar para poder cumplir con el mandato supremo del Universo que es vivir.

Capricornio

Capricornio, la estabilidad y el equilibrio caracterizarán tu semana. Tu salud estará en buen estado, permitiéndote concentrarte en tus metas. En el amor, la conexión emocional se profundizará, y en el trabajo, tus esfuerzos serán recompensados. Las finanzas también se estabilizarán. ¡Prepárate para disfrutar de una semana armoniosa y exitosa!

TRABAJO: Hoy es un día peligroso, estará excesivamente sensible, más que de costumbre. A los cambios de humor que lo somete habitualmente la Luna se sumarán otros astros a desequilibrar sus emociones. No haga prosperar discusiones, piense que este momento pasará, trate de que no deje huellas. Ser cómplice de un delito comercial no lo ayudará a progresar en la vida, tenga cuidado con lo que firma o hacia dónde se dirigen sus socios. Manténgase atento de propuestas dudosas.

AMOR: Se enfrentará a profundas tristezas y alejamientos que deberán superar para poder avanzar en el amor. Será de fundamental importancia que aprenda a respetar la individualidad del otro. Pueden presentarse algunos desentendimientos que los enfrentarán a fuertes discusiones. Tendrá que tener mucha paciencia, ya que su pareja le mostrará cierta frialdad. Durante esta semana logrará formar un buen ambiente para convivir con su pareja y expresar algunas preocupaciones que lleva dentro de sí. Los problemas con la pareja serán solucionados en la intimidad. La única manera de alcanzar la paz que está necesitando será refugiándose en el amor.

SALUD: Por lo general a estos nativos les cuesta mucho poner los pies sobre la tierra, pero hoy no es aconsejable volar por los cielos ya que los astros no serán amistosos. Es bueno intentar progresar pero mire a quien abandona en ese camino. Aprenda a equilibrar. La salud se mantendrá estable mientras pueda controlar sus nervios, recuerde el poder curativo de las salidas al aire libre y la recreación.

Acuario

Acuario, la creatividad y la innovación estarán a la orden del día esta semana. En el amor, nuevas experiencias fortalecerán tus relaciones, y en el trabajo, tu originalidad te destacará. En el ámbito financiero, se presentarán oportunidades emocionantes. ¡Sé valiente y sigue tus instintos!

TRABAJO: Trate de hacer su trabajo y mantenerse al margen de discusiones, disputas o desacuerdos. Mantenga un perfil bajo en su relación con el dinero. Sus ideales deben ser la puerta para una vida mejor para todos, la generosidad te abre las puertas a un poder inigualable. Deseos contradictorios y demasiada intolerancia generarán problemas en su espacio de trabajo. Medite y resuelva cuáles son sus prioridades. Vivir para fructificar y crecer.

AMOR: Su pareja lo contendrá emocionalmente y eso fortalecerá la relación. Tendrá momentos íntimos muy intensos, deben cuidarse, si no están preparados para tener un hijo. Enfrente los problemas tal cual se presentan y resuélvalos con valentía y creatividad, de la misma forma que debe aprovechar las oportunidades, todo es positivo si se sabe elegir con sabiduría. Cuando se siente completo en el amor y se es consciente de la presencia amorosa es momento para más… momento de cambios profundos de a dos y en compañía de la presencia absoluta de la seguridad y el éxito.

SALUD: Cuidado con desgarros, esguinces y quebraduras. Esta semana estará propenso a sufrirlos, los huesos son su parte débil. Trate de prevenir accidentes domésticos o en el lugar habitual de práctica deportiva. Tal cual lo hace una olla a presión, muchas veces, necesita desahogarse, ni más ni menos, porque si no se ahogaría en sus propias penas.

Piscis

Piscis, la intuición guiará tus pasos esta semana. En el amor, tu sensibilidad creará conexiones más profundas, y en el trabajo, confía en tus instintos para tomar decisiones acertadas. Las finanzas mejorarán, brindándote estabilidad. Este es el momento perfecto para manifestar tus sueños. ¡Confía en ti mismo y alcanza las estrellas!

TRABAJO: Realice una investigación de mercado antes de hacer cambios en su empresa. Averigüe precios si está por modificar su casa. Consulte precios por viajes, no se quede con la primera oferta del día. Sus aptitudes y talentos naturales son la punta del ovillo que te guía por el camino de su destino. Durante y hasta terminar esta semana, estos nativos se verán favorecidos por una buena comunicación con sus asociados o compañeros de tareas.

AMOR: El desentendimiento en la pareja parece perseguirlo hasta fin de semana, proyecte sólo momentos agradables para compensar la falta de apoyo de los astros. Su independencia está en juego si desea formalizar una relación liviana que viene teniendo, piense y escoja su mejor posibilidad. Aproveche para comenzar a disfrutar de una relación con mayor compromiso y trate de no perder TODO su tiempo personal.

SALUD: El Universo lo impulsa a crecer de permanentemente y le regala milagros cotidianos que son oportunidades de cambio para su vida. Este es un tiempo ideal para realizar o planificar viajes. Cuide la salud, es momento de un poco de inseguridades y esto puede afectarlo o estresarlo, si puede, tómese unos días de descanso.