Septiembre es el mes ideal para enfocarse en qué objetivos desea alcanzar de cara al futuro y dejar atrás los miedos que lo privan de obtener lo que anhela. El lunes 18 arranca una semana que puede darles un giro inesperado. Los signos del Zodíaco manifiestan distintos rasgos de nuestra personalidad, patrones de conducta según el contexto en el que nos encontremos, o incluso de qué manera nos vinculamos con los demás.

Aries

Clave de la semana: No pidas disculpas por las cosas que te gustan. En cambio, demuestra a los demás porque son valiosos para ti.

Salud: Tu energía está en su punto más alto. Aprovecha para hacer ejercicio y mejorar tu salud física y mental. Quizás desee incorporar algunos cambios en su vida personal, sobre todo en las comunicaciones con los demás, para esto el día es muy propicio y los planetas lo acompañan con toda su energía astral. Además de hacerlo sentir bien, la actividad física se ha convertido en una necesidad para su salud.

Dinero: Las oportunidades financieras están a tu favor esta semana. No dudes en tomar riesgos calculados. Cuide su imagen y su negocio. Apele a su buen criterio si no quiere malograr su área laboral. Tenderá a discrepar con personas a quienes consideras como maestros y deberá contenerse para no generar disputas que no encuentren solución inmediata… Para finales de la semana superará esta etapa y estará más comunicativo.

Amor: Tu carisma está en su apogeo, lo que hará que atraigas a alguien especial. Si ya tienes pareja, fortalece tu vínculo con una comunicación abierta. Pretender afianzar su ser interior es la mejor demanda que puede hacerse a si mismo, inundando de amor su ser total para encontrar el camino hacia el logro de todas sus metas emocionales y materiales, ya que sólo en felicidad y amor a uno mismo se logra la autoestima necesaria para reunir la energía del éxito permanente.

Tauro

Clave de la semana: No esperes a que otros hagan lo imposible: se el primero en atreverse a soñar en grande, y a construir esos sueños.

Salud: Encuentra tiempo para relajarte y cuidarte. Una rutina de yoga o meditación te ayudará a mantener el equilibrio. Analice su día y escriba cuántas veces ha esbozado una sonrisa y cuántas veces ha reído. Reflexione sobre su manera de ver la vida y descubra todo lo bueno que se le ofrece en el presente. Vivir el Presente como lo que es: un regalo Divino del Universo.

Dinero: Nuevas posibilidades llegan a su vida. Trate de definir acuerdos, no postergue decisiones importantes. Energía positiva en la relación a nuevas sociedades. Aproveche el momento para comprender mejor sus posibilidades. Tus esfuerzos en el trabajo finalmente están dando frutos. Celebra tus logros y sigue avanzando.

Amor: La pasión está en el aire. Dedica tiempo a tu pareja y crea momentos especiales juntos. Tendrá que entablar una relación con su pareja, desde un lugar más espiritual, y así ambos cumplirán un papel sobresaliente en la vida del otro. Su ser único tiene un propósito personal de crecimiento interior, éxito y amor incondicional. La tibieza que encontrará en su pareja lo emocionará.

Géminis

Clave de la semana: Ante los necios, nunca debes usar la fuerza. La razón les abrirá los ojos, aunque tal vez no te corresponda enseñarles.

Salud: Es importante mantener un equilibrio entre trabajo y descanso. Escucha a tu cuerpo y evita el estrés innecesario. Intente tomarse momentos diarios de reposo y descanse más, salga a pasear y distraerse. Caminatas o paseos en bicicleta por lugares con mucha naturaleza lo beneficiarán enormemente. Llegará muy lejos con sus proyectos artísticos o creativos lo que elevará su autoestima. El desarrollo del alma está en sus manos y en su voluntad y valentía de vivir en amor y desapego.

Dinero: Las ideas creativas pueden llevarte a ganancias inesperadas. Confía en tu intuición financiera. Desapegarse del resultado y estar más interesado en dar que en recibir es la clave del éxito. Despéguese de la culpa que le carcome el alma. Viaje a su lugar en el mundo y construya un Universo propio, puede ser el mismo lugar en el que se encuentra parado, pero debe elegirlo para cumplir con esta necesidad de autodeterminación, y para poder avanzar a partir de allí.

Amor: La comunicación es clave en tus relaciones. Exprésate con claridad y escucha a tu pareja para evitar malentendidos. Nuevos intereses llegan a su vida, trate de compartir esto con la persona amada, y si esta no quiere acompañarlo en la práctica traten de encontrar otros momentos o motivos para compartir. Es bueno renovarse pero sin perder a la pareja en el camino. Inaugura un espacio en su interior que sólo pueda ser ocupado por amor… invite a todos a sumarse a su propuesta de amor compartido, de creencia en el otro y de consuelo y a poyo al prójimo, para diversificar así las posibilidades de felicidad para todos.

Cáncer

Clave de la semana: Cuanto más asciendas, mayor el vértigo. No por ello dejes de tomar medidas de seguridad.

Salud: Tu intuición sobre tu bienestar es acertada. Escucha a tu cuerpo y haz ajustes en tu estilo de vida si es necesario. Cuando se cree menos de lo que es está insultando la creación del Universo, malgastando tiempo divino y desperdiciando sus posibilidades de éxito, riqueza, amor, crecimiento personal, autoestima mayor, etc. Las uniones matrimoniales se verán favorecidas, como así también las relaciones amorosas que recién se inician, pero cuidado, ya que durante las primeras semanas de esta nueva relación pueden surgir malos entendidos, la comunicación y sinceridad desde el inicio es fundamental.

Dinero: Puedes recibir una oferta financiera sorprendente. Evalúa todas las opciones antes de tomar una decisión. Continuará la paz y la estabilidad. El entendimiento en el espacio de trabajo lo hará sentir feliz. Un camino de vida no debe ser rígido, a cada momento puede presentarse un cambio, una alternativa mejor donde puede estar la puerta del éxito. Muchos de estos nativos encontrarán el trabajo o interés que están buscando, en el mismo lugar donde viven cotidianamente o donde estudian.

Amor: Tu amor propio está en aumento. Esto te hará más atractivo y seguro en tus relaciones. Es importante fructificar y crecer. Deshágase de susceptibilidades. Tendrá que modificar su carácter y descartar todas las situaciones conflictivas que provocan desequilibrios en su vida. Y recuerde: la sonrisa es una orden al corazón, una orden sanadora, imperativa, un ultimátum para recuperar la alegría de vivir y lograr ser feliz, cada día.

Leo

Clave de la semana: No te muestres ansioso ante tus rivales. Con la cabeza bien en alto y la sangre fría, mantén tu as bajo la manga.

Salud: La actividad física te brindará un impulso de energía. Sal a caminar o prueba una nueva rutina de ejercicio. Pruebe de evocar recuerdos tiernos que le provoquen reír, pruebe de reír por nada, prueba de reír aunque la situación sea contraria, aunque le cueste arranque esa sonrisa de su escondite e instálala en su rostro a la fuerza… una vez que recupere el hábito cada día le costará menos. La vida íntima será invadida por la rutina y esto lo dejará muy intranquilo, no se angustie y solucione con confianza en sí mismo.

Dinero: Tu creatividad te ayudará a encontrar nuevas formas de aumentar tus ingresos. No subestimes tus talentos. Todo aquello para lo que el Universo lo ha destinado está escrito en su corazón, abrirse a Ud. mismo es la clave del conocimiento y del éxito en la vida. Lo ideal para mantener una relación de mucho tiempo es evitar la incomunicación, los chismes y las mentiras, ya que esta situación por largo tiempo hará que mantenga alejados a todos aquellos que lo elogian o que lo atacan, así como también habrá de evitar todo tipo de malentendidos, que puedan provocar discusiones.

Amor: La pasión y el romance están en su punto máximo. Planifica una cita especial o sorprende a tu pareja con gestos románticos. Los amigos incondicionales de siempre necesitan de ustedes, organice un encuentro. Las relaciones familiares le tensionarán un poco, pero el apoyo de su pareja hará que logres superar estas situaciones. Los solteros a prepararse porque desde hoy en adelante, hasta fin de semana es muy probable que encuentren pareja. Traten de mantenerse equilibrados, como aprendieron ayer, para llevar esta relación al lugar de sus vidas que merece, sin desilusiones anticipadas ni euforia desproporcionada.

Virgo

Clave de la semana: Esta es una buena semana para abrir esa puerta que habías cerrado. Cosas deben salir por ellas, y otras deben entrar.

Salud: Tu enfoque en la salud está dando sus frutos. Continúa con tus hábitos saludables y notarás mejoras. La clave los próximos días está en la autoestima, que da confianza y acrecienta su capacidad amorosa y laboral. Sea abierto y amistoso, sin ser egocéntrico. Es propicio vivir para poder romper en llanto cada vez que haga falta. Durante esta semana los nativos más jóvenes están muy ocupados en las relaciones sociales, estas salidas y reuniones les permitirán conocer a muchas personas nuevas, entre ellas encontrarán a la persona con la que con el tiempo llegará a entablar una relación seria.

Dinero: Se avecinan oportunidades para aumentar tus ingresos. Mantén un ojo abierto y sé proactivo. La grandeza de vivir en felicidad y abundancia no es una situación destinada a unos pocos sino a todos, el problema es que abandonamos el camino de la inocencia, tratamos de rodearnos de seguridad, previsiones a futuro, situaciones de constancia detenidas en el tiempo y perdemos la capacidad de asombro, la capacidad creadora, el permiso a cambiar de rumbo, la posibilidad de ver los milagros cotidianos y las coincidencias que nos ofrecen posibilidades de crecimiento espiritual y material.

Amor: La comunicación en tus relaciones es excepcional en este momento. Aprovecha para resolver cualquier malentendido y fortalecer los lazos. La grandeza de vivir en felicidad y abundancia no es una situación destinada a unos pocos sino a todos, el problema es que abandonamos el camino de la inocencia, tratamos de rodearnos de seguridad, previsiones a futuro, situaciones de constancia detenidas en el tiempo y… perdemos la capacidad de asombro, la capacidad creadora, el permiso a cambiar de rumbo, la posibilidad de ver los milagros cotidianos y las coincidencias que nos ofrecen posibilidades de crecimiento espiritual y material.

Libra

Clave de la semana: Devuelve todo gesto amistoso que recibas esta semana, pues puede conducirte a encuentros interesantes y oportunidades insospechadas.

Salud: La armonía mental y emocional es esencial. Encuentra tiempo para relajarte y meditar. Salga de viaje o paseo y asómbrese con el esplendor de la naturaleza. Sus mejores momentos aún no han llegado y puede comenzar hoy un camino de felicidad. Sólo necesita planteárselo. Es natural vivir para reproducir la vida, la felicidad y el amor. Será el mejor período para empezar la convivencia con la persona amada, entablar nuevos vínculos amorosos y formalizar la relación que vienen postergando.

Dinero: Tus habilidades sociales te ayudarán a avanzar en tu carrera. Las conexiones personales son valiosas. Sus presentimientos pueden hacerse realidad, siempre deberá estar atento a sus sabias intuiciones y un sexto sentido que no practica con frecuencia. Suerte con algunas acciones destinadas al crecimiento personal. Disfrutará además de momentos con mucha suerte para el juego y los negocios rápidos de ganancia sin esfuerzo, pero cuidado con dejar de lado las cosas importantes, no se distraiga con espejismos pasajeros.

Amor: Tu encanto natural te abrirá puertas en el amor. Una nueva relación o una conexión más profunda con tu pareja está en el horizonte. Su seducción se verá potenciada por su mirada y por sus acciones, aflorará la belleza del Signo y esto pasará a ser su punto fuerte. Todo aquello para lo que el Universo lo ha destinado lo hecha por la borda eligiendo un camino que no le es propio, así no resuelve nada. En cambio si sigue el camino que le marca su corazón, su propia naturaleza, reconózcase a sí mismo y como un ser especial, y bríndese la posibilidad de lograr que todos sus sueños verdaderos se hagan realidad.

Escorpio

Clave de la semana: Cuando es tiempo de crecer es necesario soltar. O quedarás prendado a un ancla.

Salud: Escucha tu intuición en asuntos de salud. Tu cuerpo te dará señales claras de lo que necesitas. No deje de lado el aspecto espiritual de su vida, ya que se convertirá en un ser incompleto, e incapaz de mirarse a sí mismo, incapaz de elegir un camino mejor e incapaz de auto valorarse como corresponde. La capacidad sanadora del llanto es tan grande como la capacidad sanadora de la risa, cada una en su momento preciso y adecuado, el momento en que su cuerpo, su mente y sus emociones se lo demanden, y no el momento en que los demás le den el permiso.

Dinero: Un proyecto creativo puede generar ingresos inesperados. Confía en tu visión y trabaja en ello. Deberá ser muy cuidadoso en sus decisiones y esperar a que el entorno mejore y sean más favorables las condiciones para avanzar sobre charlas pasadas, discusiones o toma de decisiones definitivas. “Dadme belleza en el alma interior, que el hombre interior y exterior sean uno solo”. Trate de rumiar esta frase durante el día y saque una conclusión antes de irse a dormir. Utilice esta frase para ayudarse a resolver cualquier problema que se presente hoy. Acuda a ella por consejo.

Amor: Tu magnetismo personal está en su punto máximo. Aprovecha para fortalecer tus relaciones y atraer nuevas personas a tu vida. Amplíe su imaginación y encienda la pasión antes que se extinga. Salir a pasear por el campo puede ser muy prometedor. El arte de ser feliz está en sus manos amorosas, en sus reacciones amorosas y en su voluntad y poder de brindar amor desinteresado, despreocupado y consciente de ser uno con el Universo al hacerlo. Su sexo y su vida íntima estarán pasando por el mejor momento, a tal punto de tener que duplicar los cuidados, si no quieren tener un hijo… Por otro lado los planetas auguran gran buenaventura en negocios y sociedades nuevas.

Sagitario

Clave de la semana: Las palabras de más son siempre el problema. Y es que las decimos siempre guiados por un sentimiento que no ha terminado de madurar. Piensa antes de decir.

Salud: La aventura y la actividad física son tu medicina esta semana. Sal de tu zona de confort y exploración. Día excelente para salir, recorrer y conocer nuevos lugares. Descanse más y deje de fumar. Reconozca su verdadero ser creativo y valiente, y cumpla con el mandato de perseguir sus sueños y encontrar su fuente de éxito y abundancia viviendo sólo el Presente. Trate de poner el mayor optimismo a su día. Las tensiones emocionales generadas por discusiones en la casa pueden derivar en hipertensión, sea más prudente con su salud.

Dinero: La suerte está de tu lado en asuntos financieros. Aprovecha las oportunidades que se presentan. Enfrente sus propios negocios, no evada la responsabilidad ni dependa de terceros. Tiene la capacidad suficiente para manejarse solo. El verdadero amor al trabajo se expresa con el servicio a los demás, en la seguridad de que a los demás les estén llegando los beneficios de su tarea y sin pensar en el fin último ni en lo que le llega o le toca en ganancia, este desapego y buena energía seguramente fructificará a su favor. Para solucionar los conflictos de la semana es necesario saber disculparse, y también alejarse de la altanería en la que se ha montado en los últimos tiempos.

Amor: La espontaneidad y la diversión serán clave en tus relaciones. Planea emocionantes actividades con tu pareja o conoce a alguien nuevo en un entorno divertido. Sus ideales deben ser la puerta para una vida mejor para todos, la generosidad te abre las puertas a un poder inigualable. El deseo y la pasión sin límites lo llevarán a vivir experiencias afectivas espléndidas. De rienda suelta a sus sentimientos. Estará muy favorecido y habrá armonía en el hogar. La rueda de la fortuna giras su dirección, aproveche las oportunidades del día de hoy. Cualquier situación de conflicto que altere la relación de pareja, estará atenuada hasta fin de la semana. Puede recuperar la pasión de a poco y será un largo esfuerzo. Comience hoy con sus mejores actos de ternura.

Capricornio

Clave de la semana: Hay más en el fondo de tu corazón de lo que crees. No lo dejas salir por miedo a que te lastimen, pero tu amor posee una fuerza avasalladora.

Salud: La disciplina es clave para mantener tu salud en equilibrio. Establece metas realistas y síguelas. Si detesta verse atado a la rutina o la monotonía ya está en el camino correcto. Si tiene mascota deberá prestar hoy atención a sus señales, los astros auguran gran poder de comunicación con los animales. Las predicciones de esta semana se encausan en hacerte comprender una realidad mayor. Descrea de sus intuiciones y apunte a tratar de comprender lo que le anuncian los astros. Encuentro con amigos de su mismo signo pueden brindarle soluciones o buenas vivencias emocionales.

Dinero: Tu enfoque en la planificación financiera te llevará a un mayor bienestar. Ahorra e invierte con prudencia. Es muy favorable y podrá hacer buenas diferencias con sólo proponérselo. En el camino de la felicidad encontrará las respuestas a sus plegarias, encontrará abundancia y satisfacción, ayuda y amor, siempre y cuando haya sembrado el amor despreocupado de dar por amor al arte, por amor al prójimo y por amor a la creación. Cuidado durante esta semana, esté atento a los peligros que representan vendedores inescrupulosos.

Amor: La estabilidad emocional te ayudará en las relaciones. Dedica tiempo a fortalecer los lazos familiares y de pareja. Muy buen entendimiento íntimo y un diálogo abierto y franco lo llevarán a ajustar con éxito antiguos desacuerdos, esto propende a una gran energía sexual que le llevará buscar todas las formas posibles de placer para impresionar a su pareja, deberán tener cuidado ya que en algunos casos se evidenciarán pruebas de engaños o de vidas paralelas anteriores. Estará muy movedizo, lo que provocará que su compañero no pueda compartir un rato a solas con él. Debido a esta actitud la convivencia será emocionante, pero algo controvertida.

Acuario

Clave de la semana: No dudes de ti mismo cuando se trate de tus afectos: no hay nada que te inspire a ser mejor que la gente que amas.

Salud: Experimenta con nuevas formas de cuidar tu bienestar. La exploración de la salud holística te beneficiará. El Universo lo ama como lo que es, no pretenda más de sí pero tampoco menos. Tendrá que calmarse para no sufrir sus consecuencias. La vida rutinaria será superada si comienza a disponer de un horario diario para realizar una actividad de su interés, solamente para deleitarse sin más pretensiones.

Dinero: Tus ideas innovadoras pueden llevarte a oportunidades financieras emocionantes. Piensa en grande. El ámbito laboral está complicado, quizás hasta fin de semana, sobre todo tenga cuidado con jefes, socios o compañeros malintencionados. Comenzar a sentirse merecedor del éxito y la superación personal, y a disfrutar de la vida tal cual se le brinda es el puntapié inicial de un juego con final feliz, donde encontrará la manera de proyectar sus metas y lograr la auto-gestión. Busque en el fondo de su ser domado y redescúbrase como un luchador nato, y saque fuerzas y coraje para revelarse y develar sus deseos naturales y verdaderos, porque solamente en la consecución de estos hallará el camino, el éxito, la inspiración y las oportunidades.

Amor: Abraza tu individualidad en las relaciones. Atrévete a ser auténtico y atraerás a personas que valoran tu singularidad. Todo lo que proyecte con su pareja irá viento en popa. Período ideal para afianzar uniones, consolidar parejas y comenzar una convivencia. Como responsable y creador de su Presente debe hacerse cargo de él, con responsabilidad y valor, para lograr tomar conciencia de que es el creador y responsable de su Futuro. El Universo le ha regalado dones y talentos, es por ello que ha podido crear su Presente tal cual es, y si no está conforme con él deberá poner manos a la obra para hacer los cambios necesarios que lo conduzcan por un nuevo camino para su realización personal. Período ideal para efectuar viajes.

Piscis

Clave de la semana: No pidas prestado lo que no puedes devolver. De ser el caso, busca conseguirlo por ti mismo.

Salud: La compasión hacia ti mismo es esencial. Dedica tiempo a actividades relajantes y evita el estrés innecesario. En su actual estado físico y mental es aconsejable que se tomes vacaciones o un descanso. Si actúa a conciencia y logra darse un respiro se reflejará en su rendimiento en todos los ámbitos. Logre un equilibrio entre lo material y lo espiritual. Cuidado con su excesivo apego al trabajo, esto y su relación con el dinero pueden traer problemas en el ámbito afectivo. Aprenda a vivir el presente, no se deje llevar por vanas fantasías.

Dinero: Confía en tu intuición financiera. Tu capacidad para comprender las inversiones te brindará beneficios. Puede encauzar sus negocios hacia el éxito si escucha los consejos de quienes lo aman. Comparta con su pareja buenas y malas noticias. El resultado final si es despreocupadamente sincero redundará en beneficios inesperados que lo sorprenderán. Se volverá a sentir positivo y podrá diseñar de a dos nuevos planes. Pero tienen que esclarecer lo antes posible las cosas para no recluirse a un más en sí mismos. Buena amistad y confianza para comenzar una sociedad. Se originará durante este tiempo un giro muy significativo en su vida afectiva ya que intelectualizarán sus emociones y se mostrarán, en general, poco apasionados.

Amor: Tu naturaleza empática te hará un compañero excepcional. Ofrece apoyo a tus seres queridos y fortalecerás tus relaciones. Su sexualidad estará más ardiente que nunca… son los astros que colaboran dándole unos días de fogosidad inusitada. Tome precauciones. Evite discusiones estériles. Tendrá que dedicar más tiempo al diálogo con su pareja y con la familia de ella, ya que de no ser así corre el riesgo de tener numerosas discusiones que le traerán conflictos graves… Los más jóvenes del signo disfrutarán de momentos muy gratos con su pareja, la intimidad estará colmada y el diálogo cotidiano será armonioso. Aquellos que estén en pareja, pero que aún no hayan abierto su corazón se beneficiarán cuando confiesen sus sentimientos y logren penetrar en el corazón de la persona elegida. Buena suerte también para analizar la posibilidad de un cambio en su apariencia.

