Horóscopo semanal del 20 al 26 de diciembre para los signos de aire

Géminis

TRABAJO: Como la buena suerte estará de su lado, puede tomar riesgos que en otro momento no serían recomendables. Siga a su corazón y juéguese por sus sueños. Evite el fanatismo y la especulación. Si detesta verse atado a la rutina o la monotonía ya está en el camino correcto. Las predicciones de esta semana se encausan en hacerte comprender una realidad mayor. Desarrollo personal muy positivo y con grandes posibilidades, no desaproveche la ayuda temporal de los astros. Buen momento para compras de inmuebles, elija con buen gusto, este es el mejor momento.

AMOR: En la vida social habrá dudas, sospechas y equívocos . Cuidado con las discusiones, que no lleguen a mayores. No desoiga a su voz interior, utilice su instinto y sus premoniciones, conéctese mejor con su Yo interno. Cuidado con los celos. Como remedio para el alma, sonreír es óptimo: cambia automáticamente el estado anímico, como si el cuerpo le estuviera dando una orden al corazón para sanar. Muy buen período para disfrutar del amor y para planear acuerdos que consolidarán su futuro. Los que estén solos llevarán en su corazón el inútil recuerdo de un amor pasado que les provocará un desgaste en lo emocional.

SALUD: Existe, muchas veces, la necesidad de autoexamen para poder encarar una verdad que se le escapa, que no desea ver, y es necesario hacerse amigo de la realidad ya que no se puede vivir exitosamente en el autoengaño... La capacidad sanadora del llanto es tan grande como la capacidad sanadora de la risa, cada una en su momento preciso y adecuado, el momento en que su cuerpo, su mente y sus emociones se lo demanden, y no el momento en que los demás le den el permiso.

Libra

TRABAJO: En el marco del crecimiento material y espiritual existe la posibilidad y la necesidad del cambio. Puede haber separaciones de sociedades de forma definitiva. Pueden presentarse discusiones con compañeros de trabajo, socios o jefes… deberá mantener la calma si no desea que los problemas lleguen a mayores. Vivir para soñar y hacer realidad los sueños es el grato camino de la felicidad, donde la felicidad no se encuentra al final del mismo sino en su transcurrir, que es la mejor y más saludable manera de vivir y caminar

AMOR: Los astros en su signo le ayudarán a acercarse a personas que consideraba imposibles y lejanas. En el plano amoroso grandes éxitos si su amor es de Escorpio, igual si su socio es de este signo. En cambio si su amor es de Libra puede haber complicaciones que pasarán con los días, si hay buena voluntad y paciencia. Momento de grandes discusiones, generalmente motivadas por intromisión de terceros. Ponga un alto a los “amigos “que se inmiscuyen en su vida privada.

SALUD: Un poco de gimnasia para no caer en el sedentarismo le hará muy bien. No se deje llevar por su carácter que es muy impulsivo, disfrute de la compañía y comprensión de quienes lo rodean.

Acuario

TRABAJO: Trate de hacer su trabajo y mantenerse al margen de discusiones, disputas o desacuerdos. Mantenga un perfil bajo en su relación con el dinero. Sus ideales deben ser la puerta para una vida mejor para todos, la generosidad te abre las puertas a un poder inigualable. Deseos contradictorios y demasiada intolerancia generarán problemas en su espacio de trabajo. Medite y resuelva cuáles son sus prioridades. Vivir para fructificar y crecer.

AMOR: Su pareja lo contendrá emocionalmente y eso fortalecerá la relación. Tendrá momentos íntimos muy intensos, deben cuidarse, si no están preparados para tener un hijo. Enfrente los problemas tal cual se presentan y resuélvalos con valentía y creatividad, de la misma forma que debe aprovechar las oportunidades, todo es positivo si se sabe elegir con sabiduría. Cuando se siente completo en el amor y se es consciente de la presencia amorosa es momento para más… momento de cambios profundos de a dos y en compañía de la presencia absoluta de la seguridad y el éxito.

SALUD: Cuidado con desgarros, esguinces y quebraduras. Esta semana estará propenso a sufrirlos, los huesos son su parte débil. Trate de prevenir accidentes domésticos o en el lugar habitual de práctica deportiva. Tal cual lo hace una olla a presión, muchas veces, necesita desahogarse, ni más ni menos, porque si no se ahogaría en sus propias penas