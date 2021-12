Horóscopo semanal del 20 al 26 de diciembre para los signos de tierra

Tauro

TRABAJO: Encontrará el éxito si equilibra la justicia con la piedad, y no descuida sus lados emocional y espiritual. Luego de tantas indecisiones, encontrarán buenos momentos a nivel lucrativo, se producirán encuentros de negocios que deberá aprovechar. Sea consecuente con sus actos. Aprenda del silencio y aplique la lógica a cada situación, esta es hoy la clave del éxito: alejarse de las decisiones apresuradas o demasiado sentimentales… Ser desapegado hasta de las propias ideas produce un estado de permanente libertad de acción y creación y, por consiguiente, la resolución de problemas se hace sencilla y creativa.

AMOR: La calma ha retornado y junto a ella la posibilidad de fortalecer vínculos, pero cuidado, a mediados de semana no contará con el apoyo de su pareja, quien le hará numerosos reproches. Muy buen entendimiento íntimo y un diálogo abierto y franco lo llevarán a ajustar con éxito antiguos desacuerdos, esto propende a una gran energía sexual que le llevará buscar todas las formas posibles de placer para impresionar a su pareja. Lograrán entregarse al ser amado libremente y así podrán vivir momentos inolvidables. La seducción y los encantos de estos nativos serán resaltados por la posición favorable de la Luna.

SALUD:Si las presiones laborales lo agobian debe tratar de armonizar su vida evitando todo tipo de situaciones agresivas y estados de nerviosismo. Trate de salir de caminata , hacer a algún deporte, alguna salida al aire libre y con algo de ejercicio, aunque sea semanal lo fortalecerá a todo nivel. Encuentre las verdades de su Yo interior y su ser espiritual, su ser creativo va a sorprenderlo eligiendo un camino inesperado, lleno de sorpresas y posibilidades. Encauce su energía para que no se atrofie en su interior.

Virgo

TRABAJO: Si se apasiona al punto de discutir siempre por llevar la delantera cosechará enemigos y se alejará de personas que lo quieren pero no pueden tener tanta paciencia. En el trabajo no habrá conflicto de intereses, buen momento para plantear cambios o quejas de buen modo. Vivir para uno mismo es vivir con egoísmo.

AMOR: Sin mayores novedades en el amor es mejor dedicarse a los amigos. No se obsesione con la búsqueda de pareja, si está solo, ni trate de arreglar su matrimonio justo hoy. Es tarea para más tiempo, medite en ello. Los fracasos suelen aparecer ante la insistencia en los propios ideales, en la obstinación de un camino determinado, sin ser flexible para recorrer atajos, caminos alternos o cambiar de rumbos aprendiendo siempre algo nuevo durante el viaje que es la vida.

SALUD: La salud se mantendrá estable mientras pueda controlar sus nervios, recuerde el poder curativo del canto. Rencuéntrese con su ser interior y asúmase como un ser completo, valedero, indispensable y exitoso, tal y como el Universo lo ha creado y espera que actúe. Concentre esa energía sobrante que se desborda en la atención de las necesidades de la familia sin dejarse invadir por ella, resguárdese lugar, su espacio privado pero esté atento y protector al mismo tiempo.

Capricornio

TRABAJO: Hoy es un día peligroso, estará excesivamente sensible, más que de costumbre. A los cambios de humor que lo somete habitualmente la Luna se sumarán otros astros a desequilibrar sus emociones. No haga prosperar discusiones, piense que este momento pasará, trate de que no deje huellas. Ser cómplice de un delito comercial no lo ayudará a progresar en la vida, tenga cuidado con lo que firma o hacia dónde se dirigen sus socios. Manténgase atento de propuestas dudosas.

AMOR: Se enfrentará a profundas tristezas y alejamientos que deberán superar para poder avanzar en el amor. Será de fundamental importancia que aprenda a respetar la individualidad del otro. Pueden presentarse algunos desentendimientos que los enfrentarán a fuertes discusiones. Tendrá que tener mucha paciencia, ya que su pareja le mostrará cierta frialdad. Durante esta semana logrará formar un buen ambiente para convivir con su pareja y expresar algunas preocupaciones que lleva dentro de sí. Los problemas con la pareja serán solucionados en la intimidad. La única manera de alcanzar la paz que está necesitando será refugiándose en el amor.

SALUD: Por lo general a estos nativos les cuesta mucho poner los pies sobre la tierra, pero hoy no es aconsejable volar por los cielos ya que los astros no serán amistosos. Es bueno intentar progresar pero mire a quien abandona en ese camino. Aprenda a equilibrar. La salud se mantendrá estable mientras pueda controlar sus nervios, recuerde el poder curativo de las salidas al aire libre y la recreación