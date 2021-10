Horóscopo semanal para Géminis desde el 11 al 17 de Octubre

Géminis

Dentro de la primera mitad semana, tendrás algunas nuevas situaciones a vivir, que podrían ser complejas de resolver. Sin embargo, no estaría significando que éstas se mantendrán, con el paso de los días, regresará la estabilidad. Los mejores días que tundras serán, 14 y 15 respectivamente, con la Luna transitando sobre el signo de Acuario en su fase Creciente. El Número semanal será el 11, y el color regente será El Blanco. El Arcano que los regirá será La Fuerza. Este Arcano se relaciona con el control interno que tenemos los seres Humanos, la fuerza de voluntad, el dominio del sí mismo, la fortaleza interior, el buen uso de la energía que genera nuestro cuerpo y nuestra mente. También con el poder de la seducción, la maestría, el heroísmo y la fuerza de la determinación. El poder creativo aparece vinculado a un gran esfuerzo llevado para sacar del interior esa energía positiva. Esta carta da a entender que se debe tener el carácter dominante, en caso se viva situaciones difíciles. Revela que la paciencia es el mejor aliado del coraje propio del carácter, solamente con tolerancia se puede lidiar ante cualquier adversidad. La fuerza simboliza la paciencia, el amor y la fuerza en sí.

Salud: deberías tener mayor atención a tu sector emocional, algo que de alguna manera se encuentra directamente relacionado con la salud física. El realizar actividades de buena energía, aunque sea el hecho de hacer caminatas, les dará un muy buen resultado para el organismo en general. El Arcano que los regirá esta semana será, La Templanza. Ser templado es mostrar moderación y auto-control. La energía de la templanza puede parecer poco atractiva en la superficie, pero es la calma del ojo de un huracán. Alrededor hay vientos arremolinados, pero en el centro hay un punto quieto que equilibra todo. La templanza nos muestra necesidad de ajustes, de balances en nuestra vida y de buscar un término medio. Es el símbolo de la resurrección y la nueva vida. Manifiesta las potencialidades ocultas que se van desplegando, y las facultades que se desarrollan y solidifican, así como las decisiones que se toman confiadamente y los estados de ánimo producto de estas decisiones. Siempre significa buena salud, tanto en la parte física como en la relacionada con el alma. De hecho, templar puede significar modificar agregando un nuevo componente. Al combinar y recombinar, obtenemos la mezcla o solución ideal. La templanza es la buena salud en todas las áreas: física, mental y emocional. Cuando la enfermedad o la enfermedad son una preocupación, la templanza promete vitalidad y bienestar.

Dinero: En el terreno laboral y/o profesional, antes de tomar decisiones con respecto al trabajo que tengas o podrías tener, será necesario un previo análisis para conseguir estabilidad y una situación mental mejor para organizar sus vidas en este aspecto. Muy buen momento para comenzar a estudiar, como también mejorar en aquello que ya sepas realizar. El Arcano que los regirá esta semana será, El Ermitaño. Todos necesitamos estar solos en ocasiones tanto como estar acompañados. El Ermitaño nos muestra que la soledad nos brinda la oportunidad de analizarnos en profundidad a nosotros mismos y examinar nuestra vida, nuestros sentimientos y emociones. En las lecturas, el Ermitaño a menudo sugiere una necesidad de tiempo solo, un período de reflexión cuando las distracciones son limitadas. En tiempos de acción y alta energía, representa el centro inmóvil que debe crearse para el equilibrio. También puede indicar que se recomienda el retiro o la retirada por el momento. Además, el ermitaño puede representar la búsqueda de todo tipo, especialmente para una comprensión más profunda o la verdad de una situación. Busca, y encontrarás, nos han dicho, y por eso el Ermitaño también sirve de guía. Podemos recibir ayuda de maestros sabios y, a su vez, ayudar a otros a medida que progresamos.

Amor: Dentro del plano sentimental, será uno de los mejores aspectos que tendrás, para disfrutar a pleno, ya sea con amigos, familia, y/o parejas. En todos los casos, sería necesario el hecho de dejarse querer, y entregar a la vez algo más de demostraciones a estos seres queridos. Una muy bonita sorpresa se estaría acercando. La Carta que los regirá estos días será, El Mundo. El mundo representa estos momentos y todo lo que lleva en ellos. Es una señal muy positiva de que está en condiciones de realizar el deseo de su corazón. Lo que sea para ti depende de la situación, pero siempre se sentirá bien. Para mantener el mundo en nuestras manos, debemos entregarnos a él. Esa es la fuente de la verdadera felicidad. Un elemento importante de la felicidad es la sensación de que todo está funcionando en armonía. No de forma estática, sino con equilibrio dinámico. La participación también es importante. Para ser felices, debemos sentirnos conectados, comprometidos con lo que nos rodea. También hay logros: saber que tenemos objetivos y nos estamos moviendo hacia ellos con éxito. Cuando todos estos elementos se juntan, nos sentimos satisfechos y bendecidos. El Mundo representa el éxito a través del esfuerzo, no sólo en sentido material, sino en cuanto a la superación de las barreras que nos han conducido hasta aquí. El Mundo habla de compromisos y de cómo los cumplimos: obligaciones con uno mismo, con la familia, con el entorno, con la humanidad en general. Este arcano representa la elevación espiritual. Es la soledad en la paz, el saber vivir con lo necesario, el control de lo mundano y el sentimiento elevado que no te pide correspondencia