Horóscopo semanal para Virgo desde el 11 al 17 de Octubre

Virgo

Semana con algunas pequeñas alteraciones a nivel general, aquellos Virginianos que tuvieran algún asunto legal o que realizar acuerdos, deberéis intentar esperar a pasar la mitad de la semana en curso. Los mejores días que tendréis serán, 12 y 13 respectivamente, con la Luna transitando sobre el signo de Capricornio, en su fase Cuarto Menguante. El número será el 22 y el color semanal será El Rosa Viejo. El Arcano que los regirá durante esta semana será El Emperador. El Emperador representa el liderazgo y la autodeterminación. Nos muestra cómo desarrollar esas cualidades en la vida. El Emperador nos enseña a evolucionar a través de nuestro poder personal. Nos insta a no confiar en los demás y a seguir nuestros instintos e impulsos. No hemos de permitir, bajo ninguna circunstancia, que los demás nos dominen o manipulen. Las principales áreas que se han de trabajar son la confianza en uno mismo y la independencia. El Emperador representa la estructura, el orden y la regulación. En situaciones caóticas, el Emperador puede indicar la necesidad de organización. En situaciones que ya están demasiado controladas, sugiere el efecto limitador de esas restricciones.

Salud: será conveniente comenzar a escucharse a ustedes mismos, ya que algunas patologías que hubieran padecido, podrían estar necesitando mayor atención para terminar con las mismas. Un muy buen momento para realizarse un chequeo médico completo, y eliminar teorías dudosas. Recuerden que la soledad absoluta, a veces no es buena consejera. La Carta que los regirá estos días será, El Ermitaño. Todos necesitamos estar solos en ocasiones tanto como estar acompañados. El Ermitaño nos muestra que la soledad nos brinda la oportunidad de analizarnos en profundidad a nosotros mismos y examinar nuestra vida, nuestros sentimientos y emociones. En las lecturas, el Ermitaño a menudo sugiere una necesidad de tiempo solo, un período de reflexión cuando las distracciones son limitadas. En tiempos de acción y alta energía, representa el centro inmóvil que debe crearse para el equilibrio. También puede indicar que se recomienda el retiro o la retirada por el momento. Además, el ermitaño puede representar la búsqueda de todo tipo, especialmente para una comprensión más profunda o la verdad de una situación. Busca, y encontrarás, nos han dicho, y por eso el Ermitaño también sirve de guía. Podemos recibir ayuda de maestros sabios y, a su vez, ayudar a otros a medida que progresamos.

Dinero: Dentro del plano laboral, la situación podría ser de una forma algo más delicada para llevar a cabo varias opciones. La primera sería, proyectar algo interesante, e intentar comenzar de forma lenta a llevarlo a cabo. De todas formas, más allá de su inteligencia indiscutible, podrán conseguir ayuda externa muy beneficiosa. El Arcano que los regirá estos días será, La Justicia. Ella tiene las escalas de igualdad y juicio imparcial en una mano, y la espada de decisión en la otra. En el tarot, la justicia representa la comprensión de que la vida es, en última instancia, justa y equitativa. Esta carta se refiere a asuntos legales de todo tipo, pero no está restringida a ellos. Los tribunales son donde se hacen juicios y se toman decisiones. Nuestro sistema legal es el ámbito oficial en el que exploramos los principios de la justicia: equidad, imparcialidad y la búsqueda de la verdad. Pero aún así no se deja desviar por tentaciones ni envidias. Cuando aparece esta carta hay que tener en cuenta que no se conseguirá todo lo deseado, sino únicamente aquello que realmente nos merezcamos de una manera justa y equilibrada, pero también sincera.

Amor: La situación sentimental de la semana, podría contar de dos fases, la primera podría ser de movimientos inesperados y poco afortunados para conseguir la conexión con la pareja. Sin embargo, la segunda parte de la semana, tendrán una posible reconciliación, y estará mucho mejor para afrontar situaciones familiares La Carta que los regirá durante esta semana en curso será, La Rueda de la Fortuna. En las lecturas, la Rueda de la fortuna puede indicar que si ha estado luchando con un problema o una situación difícil, es posible que encuentre la respuesta si retrocede y ve todo desde una perspectiva más amplia. La Rueda de la fortuna también representa encuentros inesperados y giros del destino. No puedes predecir sorpresas; solo se puede estar atento cuando uno está dando vueltas alrededor. Cuando llegue la energía de la rueda, sentirás que la vida se acelera. Esta carta simboliza que cada uno de nosotros tiene mucho que ver en nuestro camino en la vida, pero que esta vida también está sujeta a los designios de la fortuna, que aunque a veces nos sucedan cosas que parecen que ocurren por accidente, estos juegos del azar también forman parte del tejido vital. Puede representar también los giros inesperados del destino y ciclos de la vida que se repiten.