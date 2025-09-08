Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

El caso de los caballos maltratados en la zona de chacras de Las Heras sumó una nueva resolución judicial que marca un precedente en la protección animal. Los equinos, hallados desnutridos, con heridas graves y al borde de la muerte, fueron asistidos por los propios vecinos durante más de diez horas, en un operativo comunitario que evitó un desenlace fatal.

La situación movilizó a la Defensoría Pública Oficial de Las Heras, a cargo de la doctora Sandra Reynoso Velázquez, que presentó un pedido urgente ante el Juzgado de Primera Instancia en lo Civil, Comercial, Laboral, Minería y de Familia. El expediente 10830/2025 ya había habilitado días y horas inhábiles para que un oficial de justicia constatara la situación en la chacra, incluso con uso de la fuerza pública si era necesario.

Ahora, una nueva providencia, firmada electrónicamente por Ghio Guillermo Plácido, dispuso que el área municipal de Zoonosis intervenga de inmediato. La resolución se fundamenta en la protección de los animales como “seres vivientes, sintientes y con derechos básicos fundamentales”, citando doctrina y jurisprudencia en derecho animal. La Justicia ordenó que la notificación se realice sin demoras, habilitando incluso días y horas inhábiles para su cumplimiento.

La resolución se fundamenta en la protección de los animales como “seres vivientes, sintientes y con derechos básicos fundamentales”

En diálogo con La Opinión Austral, el presidente de la Unión Vecinal de Zona de Chacra, Claudio Pierrastegui, denunció el destrato recibido por parte del personal de zoonosis y remarcó que, pese a los reiterados llamados, la primera comitiva oficial recién se presentó este lunes pasadas las once de la mañana. “Mientras tanto fuimos los vecinos quienes sostuvimos la vida de los caballos con sueros, medicamentos y alimento. Si alguien no puede cumplir su rol, que dé un paso al costado”, expresó con indignación.

Pierrastegui también confirmó que solicitó formalmente a la Justicia que los equinos queden bajo su custodia personal para garantizar la recuperación y evitar que vuelvan a sufrir maltrato. Mientras tanto, los caballos siguen con vida gracias a los cuidados solidarios de la comunidad, que se organizó para sostener su salud en condiciones precarias pero con un compromiso ejemplar.

El caso dejó expuesta la falta de protocolos de emergencia y la demora en la intervención oficial, que recién se activó tras la presión vecinal y la decisión judicial. Hoy la Justicia avanzó un paso más al ordenar la intervención municipal, en un expediente que podría marcar un antes y un después en la defensa de los animales

La Justicia ordenó que la notificación se realice sin demoras, habilitando incluso días y horas inhábiles para su cumplimiento.

Qué son las escaras en caballos y por qué revelan abandono

Las escaras son heridas por presión y fricción que se producen cuando un caballo permanece recostado durante muchas horas sobre superficies duras o cuando su piel roza contra materiales ásperos. En animales desnutridos, con poca grasa y musculatura, la piel queda más expuesta y las lesiones avanzan con rapidez hasta dejar carne viva.

En el caso de Las Heras, los equinos fueron hallados cubiertos con arpilleras y cobertores improvisados atados con sogas. Lejos de brindar protección, este tipo de elementos pueden generar roce, presión localizada y acumulación de humedad, lo que favorece la aparición de escaras e infecciones.

La presencia de estas lesiones es un síntoma evidente de abandono y falta de cuidados veterinarios básicos. Con una alimentación adecuada, descanso en superficies limpias y atención médica, las escaras son prevenibles