Durante un control preventivo realizado en la noche del viernes, personal de la Sección Rural de Jaramillo detuvo una camioneta que transportaba carne de guanaco y corderos faenados sin la habilitación correspondiente. El procedimiento, que contó con la intervención de la Justicia y de organismos provinciales, derivó en el decomiso de los productos y la aplicación de sanciones conforme a las normativas vigentes.

Según pudo saber La Opinión Austral, el operativo se llevó a cabo alrededor de las 23:30 horas del viernes pasado, en el marco de los controles preventivos dispuestos por la Policía de Santa Cruz. La acción estuvo a cargo de la jefa de la Sección Rural de Jaramillo y su equipo, quienes detuvieron una camioneta Dodge Ram 1500 de color negro que circulaba hacia la localidad de Pico Truncado.

El vehículo era conducido por un hombre de 50 años, acompañado por otro de 28. Ambos exhibieron la documentación correspondiente del rodado, pero al verificar las chapas patentes los agentes observaron manchas rojizas de aspecto sanguinolento en la parte trasera, lo que motivó una inspección más detallada.

Según pudo saber este diario, ante la consulta policial, el conductor admitió que transportaba tres animales ovinos faenados -corderos- y carne de animal silvestre, presuntamente guanaco, provenientes de un establecimiento ganadero de la zona de Jaramillo. Inmediatamente se dio intervención a la Secretaría de Turno del Juzgado de Instrucción Penal y Juvenil de Puerto Deseado, que evaluó la situación y dispuso la verificación del origen de los animales faenados.

Comprobada la procedencia de los ovinos y descartada la comisión del delito de abigeato, la Justicia ordenó labrar las actuaciones correspondientes conforme a la normativa del Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria (SENASA), en virtud de la Resolución 503/2022, que exige que los medios de transporte de productos cárnicos estén habilitados por dicho organismo.

Las armas que fueron encontradas durante el control. FOTO: POLICÍA SANTA CRUZ

Asimismo, se dispuso la intervención del Consejo Agrario Provincial (CAP) por infracción a la Ley Provincial N° 1764, que regula la tenencia, caza y aprovechamiento de fauna silvestre en el territorio santacruceño. La norma establece la prohibición de transportar carne de animales silvestres, como el guanaco, sin autorización expresa de la autoridad competente.

Durante la requisa del vehículo, efectuada en presencia de testigos hábiles, los efectivos constataron en la caja de la camioneta una importante cantidad de carne despostada de guanaco: once lomos, doce paletas y quince cuartos, además de los tres corderos faenados y cuereados. También se hallaron dos armas de fuego –una carabina semiautomática calibre .22 y una de repetición calibre .308-, ambas con la documentación reglamentaria.

Finalizadas las actuaciones, el personal procedió al decomiso de la totalidad de la carne incautada, que fue trasladada y destruida en el basural comunal de Jaramillo, conforme a los protocolos establecidos. Paralelamente, se labraron las actas correspondientes ante SENASA y el Consejo Agrario Provincial, quedando los infractores notificados de las medidas administrativas aplicadas.