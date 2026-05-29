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Personal de la Sección Operaciones Rurales de Jaramillo intervino en el interior de una estancia situada a unos 47 kilómetros al norte de esa localidad, en la zona norte de Santa Cruz, tras el hallazgo del cuerpo sin vida de un hombre adulto.

El procedimiento se inició el jueves 28 de mayo, luego de un llamado telefónico realizado por el propietario del establecimiento rural, quien dio aviso a las autoridades sobre la situación.

A partir de la comunicación, se activó el protocolo correspondiente y se conformó una comisión policial integrada por efectivos de la Comisaría de Jaramillo, personal del Cuartel de Bomberos Unidad 25 de Fitz Roy y el médico local, Dr. Néstor Fernández.

Intervención médica y peritajes en el lugar

Al arribar al establecimiento, el médico interviniente constató el fallecimiento del hombre.

Ante las características del hallazgo, se dispuso la intervención de personal especializado de la División Criminalística de Caleta Olivia, junto al Médico Forense, quienes se trasladaron hasta el predio rural para realizar las pericias técnicas y relevamientos correspondientes en la escena.

Las tareas incluyeron el levantamiento de pruebas y el análisis pericial previsto para este tipo de actuaciones, con el objetivo de incorporar elementos a la investigación judicial.

La Justicia continúa con la investigación

Finalizadas las diligencias en el lugar, las actuaciones fueron elevadas a la magistratura interviniente, que continúa con la investigación bajo los protocolos judiciales vigentes.

Hasta el momento no se informaron oficialmente detalles sobre la identidad del fallecido ni sobre las causas del deceso, aspectos que serán determinados a partir de los informes periciales y las actuaciones instruidas en el marco de la causa.

El caso permanece bajo investigación judicial para establecer las circunstancias en las que ocurrió la muerte del peón de estancia en el establecimiento rural ubicado al norte de Santa Cruz.