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La Policía de Santa Cruz solicita la colaboración de la comunidad para encontrar a Ramón Da Silva (74) un peón rural que se encuentra desaparecido desde hace cuatro días en la zona de Jaramillo, en la zona norte de la provincia.

Según el pedido de búsqueda difundido por el Ministerio de Desarrollo Social y otros entes públicos, Da Silva trabajaba en una estancia de esa jurisdicción.

Además de solicitar datos sobre su paradero, buscan contactar a algún familiar o allegado que pueda aportar información sobre su situación.

Quienes tengan datos pueden comunicarse de inmediato al 911 o dar aviso en la comisaría más cercana.