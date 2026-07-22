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En un nuevo despliegue destinado a reforzar la seguridad en el ámbito rural y mantener un contacto directo con quienes viven y trabajan en establecimientos alejados de los centros urbanos, personal de la Sección Operaciones Rurales de Jaramillo llevó adelante un extenso operativo preventivo que abarcó más de 350 kilómetros por distintos caminos del norte de Santa Cruz.

La actividad se desarrolló durante la jornada del martes y tuvo como escenario la zona del Monumento Natural Bosques Petrificados y sectores rurales aledaños, una región caracterizada por las grandes distancias, las bajas temperaturas invernales y las dificultades que muchas veces presentan los caminos de acceso a los establecimientos ganaderos.

Según pudo saber La Opinión Austral, el operativo tuvo como principal objetivo fortalecer la presencia policial en el territorio, prevenir delitos rurales y verificar el estado de los pobladores que residen de manera permanente en el campo, una tarea que resulta fundamental en una provincia donde muchas familias viven a decenas de kilómetros de las localidades más cercanas.

Agentes junto a puesteros en uno de los controles. FOTO: POLICÍA SANTA CRUZ

Para concretar el despliegue, la comisión policial recorrió la Ruta Nacional Nº 3 y las rutas provinciales Nº 49 y Nº 12, atravesando distintos sectores de la meseta santacruceña. La extensa cobertura territorial permitió a los efectivos inspeccionar caminos, mantener presencia preventiva y establecer contacto directo con productores y trabajadores rurales.

Durante la recorrida, los uniformados visitaron las estancias Bellavista, La Isabel y Los Manantiales, donde fueron recibidos por propietarios y puesteros. En cada uno de los establecimientos se realizaron entrevistas para conocer la situación de los habitantes, intercambiar información vinculada a la seguridad rural y constatar que las actividades se desarrollaran con total normalidad.

Según informaron desde la fuerza, no se registraron novedades de relevancia durante el recorrido y las verificaciones permitieron confirmar un escenario de tranquilidad en la zona, sin denuncias por hechos delictivos ni inconvenientes que requirieran una intervención extraordinaria.