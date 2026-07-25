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En una provincia donde las distancias se cuentan en cientos de kilómetros y muchas familias viven alejadas de los principales centros urbanos, la presencia periódica de las fuerzas de seguridad representa mucho más que una tarea preventiva. En el interior profundo de Santa Cruz, cada recorrida significa también un espacio de acompañamiento, asistencia y contacto con pobladores que, especialmente durante el invierno, enfrentan condiciones climáticas extremas y un aislamiento que puede prolongarse durante varios días.

Con ese objetivo, personal de la Sección Operaciones Rurales de Jaramillo llevó adelante una nueva jornada de patrullaje y relevamiento en distintos establecimientos ganaderos de la jurisdicción, reafirmando una labor que forma parte de las acciones permanentes de prevención y apoyo a quienes desarrollan sus actividades en el ámbito rural.

Durante el operativo, los efectivos recorrieron diferentes sectores de la zona y visitaron las estancias El Monte, Aguada Grande, Los Claveles y Mancha Blanca, manteniendo contacto con los responsables de los establecimientos donde fue posible.

En dos de las estancias inspeccionadas, los uniformados entrevistaron a los encargados, constatando que ambos se encontraban en buen estado de salud y que no existían novedades que requirieran intervención policial o asistencia adicional.

En los restantes establecimientos no fue posible establecer contacto, ya que al momento de la recorrida no había moradores presentes o los accesos permanecían cerrados, una situación habitual en establecimientos rurales donde los trabajadores suelen encontrarse desarrollando tareas de campo en sectores alejados del casco principal.

Además del relevamiento preventivo, la comisión policial concretó la entrega de víveres no perecederos destinados a los pobladores rurales con los que tomó contacto durante el recorrido.

La asistencia forma parte de un trabajo articulado que busca acompañar a quienes residen en zonas de difícil acceso, especialmente durante la temporada invernal, cuando las bajas temperaturas, las nevadas y el estado de los caminos pueden dificultar tanto la movilidad como el abastecimiento.