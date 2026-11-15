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La Policía de Santa Cruz realizó una extensa jornada de rastrillajes en la estancia “La Aguada Escondida”, en la jurisdicción de Jaramillo, para buscar a Ramón Da Silva, un peón rural desaparecido desde hace más de cuatro días en el norte de la provincia. Las tareas se extendieron entre las 8 y las 20 horas del sábado 14 de noviembre y no permitieron localizarlo en los sectores inspeccionados.

Da Silva Ramón es buscado por la Policía de Santa Cruz en Jaramillo.

El operativo estuvo a cargo del personal de la División Grupo Especial Zona Norte, dependiente del Departamento Grupo Especial. Cinco efectivos especializados recorrieron a pie las inmediaciones de espejos de agua y realizaron maniobras de búsqueda subacuática con un grampín en seis pozos del predio.

Uno de los pozos inspeccionados por el personal. FOTO: POLICÍA DE SANTA CRUZ

También se sumaron el jefe de la División Grupo Especial Zona Centro y dos efectivos de refuerzo. Al cierre de la jornada, las dotaciones regresaron sin novedades respecto del personal ni del material utilizado. Es decir que hasta el momento no hay novedades acerca del paradero del peón rural.

Algunas de las tareas de búsqueda se realizaron a pie por zonas descampadas. FOTO: POLICÍA DE SANTA CRUZ

La Policía de Santa Cruz y organismos públicos solicitaron colaboración para dar con Da Silva y también buscan contactar a familiares o allegados que puedan aportar información sobre su paradero o situación. Quienes tengan datos pueden comunicarse al 911 o acercarse a la comisaría más cercana.