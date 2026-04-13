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Este sábado por la mañana, una camioneta perteneciente a una empresa de servicios protagonizó un siniestro vial sobre la Ruta Nacional N° 3, a la altura del kilómetro 2065, en cercanías de la localidad de Jaramillo.

Según pudo saber La Opinión Austral, a través de fuentes consultadas, el hecho se registró alrededor de las 9:30 y motivó la intervención inmediata del personal policial de la comisaría local, que acudió al lugar tras recibir el alerta. Al arribar, los efectivos encontraron el vehículo siniestrado tras haber protagonizado una secuencia que, según las primeras pericias, fue tan rápida como peligrosa.

De acuerdo a la información recabada en el lugar, el accidente se habría originado por el desprendimiento del eje delantero de la camioneta, una falla mecánica de extrema gravedad que habría dejado al conductor sin control del rodado. A partir de ese momento, el vehículo inició un derrape que se extendió por aproximadamente 88 metros, hasta finalizar su trayectoria con un impacto contra el guardarraíl.

La escena reflejaba la violencia del episodio: marcas de arrastre sobre la calzada, restos del vehículo y la estructura de contención dañada. A pesar de la magnitud del siniestro, el saldo fue menos grave de lo que podría haber sido. El conductor, único ocupante del rodado, fue trasladado al hospital más cercano para su evaluación médica y, según trascendió, no presentaba heridas de gravedad.