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A una semana de haberse perdido todo rastro del vecino Ramón Da Silva, un trabajador rural de 70 años que se desempeñaba en la zona norte de la provincia, las fuerzas de seguridad desplegaron una exigente y extenuante jornada de rastrillaje terrestre en las inmediaciones de la Estancia “La Aguada Escondida“, peinando palmo a palmo las márgenes del río Deseado con la esperanza de hallar algún indicio que permita dar con su paradero.

El operativo de búsqueda y rescate fue ejecutado por personal altamente especializado perteneciente a la Superintendencia de Bomberos de la Policía de Santa Cruz, a través de la División Grupo Especial Zona Norte, dependencia orgánica del Departamento Grupo Especial.

La incursión comenzó cuando todavía reinaba la oscuridad de la madrugada, exactamente a las 05:00 horas, y se prolongó de manera ininterrumpida hasta las 20:00 horas, totalizando quince horas consecutivas de intenso despliegue físico en un escenario rural sumamente agreste y de complejo acceso, indicaron fuentes consultadas por La Opinión Austral.

Un agente junto a un cañadón durante la búsqueda del vecino. FOTO: POLICÍA SANTA CRUZ

Durante todo ese extenso lapso, una dotación integrada por cinco efectivos entrenados para operar en terrenos inhóspitos llevó adelante un minucioso rastrillaje pedestre y un reconocimiento técnico a lo largo de aproximadamente quince kilómetros sobre ambos márgenes del río Deseado.

El propósito central de la misión consistió en relevar con máxima precisión tanto el cauce como las zonas ribereñas, cañadones y sectores de vegetación baja en procura de cualquier huella, prenda o elemento de interés que permitiera orientar a los investigadores sobre el rumbo tomado por el hombre mayor.

Al caer la noche y concretarse el repliegue táctico del terreno, los rescatistas participaron de la reunión de evaluación y cierre encabezada por el Comité Operativo de Emergencia (COE), instancia en la que analizaron los cuadrantes ya cubiertos junto a autoridades del Ministerio de Seguridad de la provincia a fin de diagramar las próximas líneas de acción y asegurar la continuidad de las diligencias.

De acuerdo con el parte oficial difundido tras la finalización de la jornada, las tareas ejecutadas en este tramo específico del río Deseado arrojaron desafortunadamente resultado negativo en cuanto al hallazgo de pistas concretas.