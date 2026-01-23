Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

Un hombre de 51 años denunció en la Comisaría de Puerto Deseado que su hijo de 19 está siendo retenido en contra de su voluntad en una estancia ubicada entre Jaramillo y Fitz Roy. Según la denuncia, el joven se encuentra trabajando en la estancia Aguada del Bozal, y el propietario no le permite retirarse del lugar desde hace varios días.

La situación generó preocupación en la familia del joven, quien teme por su bienestar y seguridad. Las autoridades están trabajando para resolver la situación y garantizar los derechos del joven. Se espera que se tomen medidas para que el joven pueda retirarse del lugar de manera segura. La investigación continúa en curso.