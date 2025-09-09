Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

En un despliegue de gran magnitud que sacudió la tranquilidad de la Cuenca Carbonífera, la Policía de Santa Cruz llevó adelante una serie de allanamientos en Río Turbio y en el paraje Julia Dufour, en el marco de una investigación por amenazas calificadas y posibles hechos vinculados a violencia de género. El operativo, realizado este lunes bajo la supervisión del Juzgado de Instrucción y Penal Juvenil local, arrojó resultados positivos con el secuestro de armas de fuego, cuchillos y teléfonos celulares que serán claves para la causa.

De acuerdo a la información a la que tuvo acceso La Opinión Austral, a través de fuentes consultadas, se pudo saber que la jornada comenzó alrededor de las 10:40 de la mañana, cuando efectivos de la División Comisaría Yacimientos Río Turbio, acompañados por las Fuerzas Especiales Zona Sur y la División de Investigaciones (DDI) de la Cuenca Carbonífera, iniciaron los allanamientos en distintos domicilios y talleres. Las medidas se enmarcan en una causa caratulada como “amenazas calificadas e infracción a la Ley 26.485 de Protección Integral para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra las Mujeres”.

Los procedimientos abarcaron viviendas en el barrio Santa Cruz, en el sector conocido como Bajo “Alquileres” y en distintas zonas de Julia Dufour. Allí, la Policía incautó carabinas de diversas marcas, un revólver, cargadores, cartuchos, vainas servidas y un importante número de cuchillos de diferentes tamaños. También se secuestraron múltiples teléfonos celulares que, se presume, podrían contener pruebas relevantes para la investigación.

Además de los allanamientos domiciliarios, según pudo saber este diario, se llevaron adelante requisas personales sobre hombres y mujeres, en algunos casos con el secuestro de aparatos de telefonía móvil. En paralelo, se efectuaron controles sobre vehículos particulares: en un Ford 1400 y una Toyota Hilux, donde se hallaron celulares y un cuchillo de cocina. Incluso un taller de Julia Dufour fue objeto de inspección, con el hallazgo de cartuchos de escopeta, vainas calibre 7,62 x 51 mm y una hoja de cuchillo sin mango.

Todo el material recolectado quedó bajo resguardo en la División Comisaría Yacimientos Río Turbio y fue puesto a disposición del magistrado interviniente. Voceros oficiales destacaron la coordinación entre las distintas unidades policiales que intervinieron, lo que permitió garantizar la seguridad durante cada una de las diligencias.

La Policía de la Provincia, en tanto, recordó a la ciudadanía la importancia de realizar denuncias frente a situaciones de violencia o amenazas, destacando que existe un marco legal –la Ley Nacional 26.485– que protege a las víctimas y obliga al Estado a garantizar acompañamiento y confidencialidad.