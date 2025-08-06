Un calefactor desató un principio de incendio en una parroquia El fuego afectó cartón prensado ubicado cerca del tiraje del calefactor, lo que habría provocado el inicio del incendio. El siniestro fue controlado rápidamente por bomberos y personal policial. No hubo heridos ni daños materiales graves.

Este miércoles por la tarde, un principio de incendio en una parroquia ubicada en la zona de circunvalación de Julia Dufour movilizó a personal de bomberos y efectivos policiales. Gracias a la rápida intervención, el fuego fue controlado sin que se registraran heridos ni daños materiales de consideración.

El incidente se produjo alrededor de las 17:07 horas, cuando la División Cuartel 26° recibió una alerta sobre la presencia de humo en la parroquia. La notificación fue realizada por personal de la Policía Caminera, que advirtió la situación y dio aviso a las autoridades competentes.

De inmediato, se desplazaron dos móviles de primera intervención con dotaciones a cargo de efectivos policiales y bomberos, quienes al arribar al lugar detectaron que el foco ígneo se originaba en el sector donde se encontraba un calefactor a gas. El fuego afectó cartón prensado ubicado cerca del tiraje del artefacto, lo que habría provocado el inicio del siniestro.

El personal actuante procedió a la extinción y enfriamiento de la zona, logrando controlar la situación de forma eficaz y evitar que las llamas se propagaran a otras áreas del edificio religioso.

Como refuerzo, acudieron unidades de la División Cuartel 9° y de la División Cuartel 14° desde la localidad de 28 de Noviembre, colaborando en las tareas de seguridad y verificación del lugar.

Una vez asegurado el perímetro y confirmada la ausencia de riesgos adicionales, las dotaciones regresaron a sus respectivas bases. No se registraron personas heridas ni pérdidas materiales significativas, gracias al rápido accionar de los equipos de emergencia.