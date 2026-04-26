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Las condiciones climáticas volvieron a jugar una mala pasada en la Ruta Nacional 40, donde un camión quedó atravesado sobre la calzada debido a la presencia de hielo y nieve. El episodio ocurrió en la zona de la Cuenca Carbonífera, cerca del paraje Julia Dufour, y obligó a una rápida intervención de personal de la División Unidad Operativa Caminera.

Según pudo saber La Opinión Austral, el hecho se registró durante la jornada del viernes, a unos 25 kilómetros de la base operativa, en inmediaciones de la Estancia La Escondida. Según se informó, el vehículo involucrado -un camión Iveco de color blanco- circulaba sin carga cuando, en un tramo afectado por escarcha, su conductor perdió el control de la unidad.

De acuerdo al testimonio del propio chofer, la pérdida de tracción fue repentina. “Perdí adherencia por el hielo y la nieve acumulada en la ruta, y ya no pude seguir avanzando”, explicó, describiendo una situación que se repite con frecuencia en esta época del año en la región.

El rodado quedó atravesado sobre la calzada, generando un potencial riesgo para otros conductores que pudieran transitar por el lugar. Tras tomar conocimiento del hecho, personal caminero se hizo presente en el lugar y evaluó las condiciones de seguridad. Luego de verificar que no hubiera personas lesionadas ni daños mayores, se procedió a brindar asistencia al conductor para que pudiera retomar la marcha de manera segura.

El operativo incluyó tareas de acompañamiento y control, teniendo en cuenta que la calzada presentaba nieve acumulada y sectores con hielo suelto, factores que incrementan considerablemente el riesgo de siniestros viales. Finalmente, el camión logró retomar su recorrido sin mayores inconvenientes.

Desde la División Unidad Operativa Caminera insistieron en la importancia de extremar las precauciones al circular por rutas de la región durante el invierno. La presencia de escarcha, muchas veces imperceptible a simple vista, puede provocar la pérdida total de control del vehículo en cuestión de segundos.