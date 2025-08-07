Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

La tranquilidad habitual del paraje Julia Dufour, una de las localidades más emblemáticas de la cuenca carbonífera, se vio alterada este miércoles por un incidente que pudo haber tenido consecuencias mucho más graves. Un llamado de alerta, efectuado con celeridad, permitió la intervención de personal especializado ante un principio de incendio declarado en el interior de un edificio público: se trataba de una parroquia ubicada sobre calle Circunvalación.

Inmediatamente acudieron al sitio dotaciones de la División Cuartel 26 y División Cuartel 9 de Bomberos de la Provincia de Santa Cruz, con base operativa en Río Turbio. Al arribar, los efectivos constataron que el foco ígneo se originaba en el sector donde funcionaba un calefactor a gas. Según indicaron fuentes oficiales consultadas por La Opinión Austral, el siniestro se habría desencadenado cuando el tiraje del artefacto tomó contacto con material combustible cercano, concretamente cartón prensado, lo que facilitó la ignición y el desarrollo de las llamas.

La acción rápida y profesional del personal interviniente fue determinante para controlar el foco. Se procedió de inmediato a la extinción del fuego y posterior enfriamiento de la zona, tareas que permitieron evitar la propagación del incendio hacia otras dependencias del edificio o construcciones aledañas. El siniestro, aunque localizado, representaba un riesgo significativo si se tiene en cuenta que el inmueble presentaba condiciones de vulnerabilidad estructural, propias de su uso comunitario y el tránsito permanente de personas.

En apoyo a las labores ya desplegadas, también se sumó personal de la División Cuartel 14, que se trasladó al lugar para brindar refuerzo logístico. No obstante, y debido al eficaz control de la situación por parte de los primeros equipos actuantes, el refuerzo pudo retornar a su base sin necesidad de intervención directa. Afortunadamente, no hubo que lamentar personas heridas ni intoxicadas, y el siniestro fue contenido sin daños materiales de magnitud.