Escuchá la noticia Escuchá la noticia

Un grave accidente en la Ruta Nacional N° 40, a la altura de la Cuenca Carbonífera, generó una rápida movilización de bomberos, personal de salud y efectivos policiales. Un hombre resultó lesionado tras protagonizar el vuelco de una camioneta Toyota SW4 y fue trasladado de urgencia al hospital de Río Turbio, donde quedó bajo atención médica.

De acuerdo a la información preliminar a la que tuvo acceso La Opinión Austral, a través de fuentes consultadas, se pudo saber que el siniestro ocurrió en horas de la mañana del domingo, cuando la camioneta en la que circulaba la víctima se despistó y terminó volcando fuera de la cinta asfáltica.

Un móvil oficial en la zona y el rodado que quedó a la vera de la calzada. FOTO: POLICÍA SANTA CRUZ

Según informaron las autoridades, al arribar al lugar los bomberos de la División Cuartel 26, con asiento en Julia Dufour, constataron que el conductor había sido despedido del vehículo y se encontraba tendido sobre el suelo, en estado delicado. La escena fue asistida además por la División Cuartel 14, perteneciente al Departamento Zona IV de Bomberos, que colaboró en las maniobras de rescate.

De inmediato, los efectivos iniciaron un procedimiento de asistencia profesional que incluyó la inmovilización del herido, la colocación de un cuello ortopédico y el traslado sobre una tabla rígida hasta la calzada, para luego ser derivado en ambulancia al hospital de Río Turbio. La coordinación entre bomberos, personal sanitario y la Policía permitió que la emergencia fuera contenida sin mayores complicaciones adicionales.

Si bien hasta el momento no trascendieron detalles oficiales sobre las causas del vuelco, las pericias quedaron a cargo de las áreas correspondientes para determinar si hubo fallas mecánicas, exceso de velocidad o alguna otra circunstancia que explique el despiste.

Un bombero desconectando la batería de la camioneta. FOTO: POLICÍA SANTA CRUZ

Cabe recordar que el Servicio Meteorológico Nacional había anunciado una alerta por nevadas y fuertes vientos en la Cuenca Carbonífera y se presupone que, posiblemente, las inclemencias climáticas podrían haber sido desencadenantes del siniestro.

La rápida reacción de los bomberos y el personal de salud fue determinante para preservar la integridad del conductor, que se encontraba en una situación crítica al momento de ser hallado. El hombre permanece bajo control médico, y su evolución será clave en las próximas horas.

En la región de la Cuenca Carbonífera, donde el tránsito de vehículos pesados es constante y las distancias entre localidades son largas, cada accidente refuerza la importancia de la prevención y del cumplimiento estricto de las normas de seguridad vial.