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Un importante robo de material eléctrico afectó las instalaciones del Yacimiento El Valle, ubicado a 10 kilómetros al sur de Koluel Kayke. El caso quedó registrado bajo la carátula de “robo” y es investigado por las autoridades judiciales.

El hecho tomó estado público cuando un supervisor de la empresa operadora se presentó en el lugar alrededor de las 10:00 horas y constató la situación: desconocidos habían ingresado al predio y derribado diez postes de la línea eléctrica utilizando una motosierra. Tras cortar la estructura, sustrajeron 1.500 metros de cable desnudo de cobre de 50 milímetros de sección.

El material pertenecía a la línea de alimentación del pozo identificado como BK-19. Como consecuencia del atentado, el equipo quedó sin suministro eléctrico y se vio interrumpida su producción. El denunciante, con domicilio en Comodoro Rivadavia, no indicó autores ni aportó el valor económico de lo sustraído en primera instancia.

Personal de la Subcomisaría local actuó de inmediato y solicitó la presencia de Criminalística de Pico Truncado, quienes realizaron todas las diligencias de rigor y pericias técnicas en la escena del crimen para recabar evidencias. Las actuaciones fueron giradas al Juzgado de Instrucción N° 1 de Pico Truncado, que interviene en la causa.