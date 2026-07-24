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Un hombre de 62 años, titular del Hotel y Restaurante Kayke ubicado en la avenida Tito Alonso 179 de la ciudad de Koluel Kayke, radicó una denuncia judicial por amenazas en contra del Comisionado de Fomento, Tomás Cabral.

El conflicto se remonta a aproximadamente un mes atrás, cuando el funcionario procedió a cerrar el acceso que conectaba la Ruta Provincial N° 43 con la avenida principal donde se encuentra el comercio del denunciante.

Sin embargo, la situación se agravó el 20 de julio, cuando el denunciante observó en Facebook que el comisionado se hallaba en la provincia de Córdoba y le escribió en los comentarios desafiándolo a volver y hacerse cargo de los problemas de escarcha y falta de agua que afectan a los vecinos.

Ante ese comentario, el funcionario le respondió con términos intimidatorios que provocaron en el denunciante un sentimiento de inseguridad y temor por su integridad, según se expresa en la denuncia realizada.

El caso quedó registrado en la Subcomisaría local y fue girado al Juzgado de Instrucción N° 1 de la ciudad de Pico Truncado para que tome intervención y se esclarezcan los hechos.