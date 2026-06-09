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Un grave accidente de tránsito se registró este martes a las 20:55 horas sobre la Ruta Provincial 43, a unos 32 kilómetros de la ciudad de Las Heras, en dirección a Koluel Kaike, cuando un vehículo terminó volcando por causas que aún son materia de investigación.

Según informaron fuentes policiales a La Opinión Austral, el siniestro involucró a un Toyota Etios que era ocupado por un matrimonio. Ambos ocupantes resultaron heridos tras el vuelco.

El conductor habría perdido el control del rodado luego de cruzarse con un camión que circulaba en sentido contrario. En ese momento, las condiciones climáticas adversas, con lluvia en la zona, habrían provocado el salpicado de agua sobre el parabrisas, lo que redujo la visibilidad y derivó en la pérdida de control del vehículo y el posterior vuelco.

De inmediato se desplegó un importante operativo de emergencia con la intervención de Bomberos, personal de la División Comisaría Segunda por jurisdicción, ambulancias del sistema de salud local y el Gabinete de Accidentología Vial junto al personal del área criminalística.

Los ocupantes quedaron atrapados dentro del vehículo por lo que bomberos tuvieron que intervinir para asistir y rescatar a los ocupantes.

Según pudo saber La Opinión Austral, las víctimas fueron trasladados al Hospital Las Heras para la realización de estudios médicos y la certificación de lesiones. De acuerdo a la información preliminar, el hombre —quien sería gerente de un hipermercado de la ciudad— sufrió fractura de hombro y omóplato, mientras que la mujer presentó fractura de pelvis. Sin embargo, fuentes médicas indicaron que ambos se encuentran fuera de peligro y permanecen en observación.

Las autoridades continúan investigando las circunstancias exactas del siniestro ocurrido en este tramo de la Ruta Provincial 43, una vía clave que conecta Las Heras con la zona de Koluel Kaike.