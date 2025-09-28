Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

La mañana de este domingo estuvo marcada por un siniestro vial en la ruta provincial N°43, en el tramo que conecta Pico Truncado con Koluel Kayke. Un hombre mayor de edad protagonizó un vuelco con su camioneta en circunstancias que todavía son materia de investigación. Aunque el accidente podría haber terminado en tragedia, el uso del cinturón de seguridad fue determinante para que el conductor saliera con vida, sin sufrir lesiones de gravedad.

De acuerdo a la información preliminar a la que tuvo acceso La Opinión Austral, el hecho ocurrió en una de las rutas más transitadas del norte santacruceño, donde circulan a diario tanto trabajadores que se desplazan hacia y desde los yacimientos petroleros como familias que viajan por cuestiones personales.

La camioneta quedó irreconocible. FOTO: LA GACETA TRUNCADENSE

De acuerdo con las primeras informaciones, el vehículo perdió estabilidad y terminó volcando sobre la calzada, lo que generó un rápido operativo de emergencia.

En el lugar intervinieron efectivos de la Policía de Santa Cruz, dotaciones de Bomberos y personal de Salud, quienes trabajaron de manera coordinada. Los bomberos se abocaron a la tarea de asegurar la camioneta para descartar riesgos de incendio o derrame de combustibles, mientras los médicos evaluaban al conductor, quien permaneció consciente en todo momento y fue trasladado de manera preventiva para controles más exhaustivos. Paralelamente, los peritos comenzaron con las tareas técnicas para determinar las causas del vuelco.