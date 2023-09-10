CAMINO A LAS URNAS
FALTAN 42 DÍAS PARA LAS ELECCIONES 2023
EXPO TURISMO
COMENZÓ ESTE SÁBADO EN RÍO GALLEGOS CON STANDS DIVERSOS
“HUELGAS: SANTA CRUZ Y EL TERCER JUICIO POR LA VERDAD EN ARGENTINA”
Por Sara Delgado
“A 5O AÑOS DE SU MUERTE: SALVADOR ALLENDE, IN MEMORIAN”
Por Mario Alejandro Scholz
JORNADA DE CLÁSICO
HISPANO RECIBE A BOXING CLUB POR LA SEGUNDA FECHA DEL FÚTBOL FEDERADO
A 5O AÑOS DEL GOLPE EN CHILE: LA FAMILIA SOCIALISTA QUE SE COBIJÓ EN LA PROVINCIA DE SANTA CRUZ
SILVINA FOSCHI HABLÓ DE LOS CHICOS DE RÍO GALLEGOS QUE GANARON LA INSTANCIA PROVINCIAL DE LOS JUEGOS EVITA
22 CANDIDATOS A INTENDENTES
RÍO GALLEGOS, LA CAPITAL “POLÍTICA” DE SANTA CRUZ
AL CUARTO OSCURO DE LOS VOTANTES DE LA CAPITAL PROVINCIAL SE SUMARON 4 NUEVOS CANDIDATOS. AÚN RESTAN SER OFICIALIZADOS POR LA JUSTICIA ELECTORAL. UNO POR UNO, ¿QUIÉNES SON?
RESCATE
APARECIÓ LA TURISTA EXTRAVIADA EN EL CHALTÉN
DESDE RÍO GALLEGOS
FAMILIARES DE GENDARMES CAÍDOS VIAJARON A LAS ISLAS MALVINAS
ACTO Y RELANZAMIENTO DE CAMPAÑA EN TUCUMÁN
MASSA:”VOY A SER EL PRESIDENTE DE LOS TRABAJADORES”
LA FÓRMULA ENCABEZADA POR SERGIO MASSA Y AGUSTÍN ROSSI RECIBIÓ EL RESPALDO DE LOS GOBERNADORES Y SINDICALISTAS.
“GRACIAS TUCUMÁN Y JUAN MANZUR POR EL AFECTO DE SIEMPRE Y LA FUERZA DE NUESTRO CANDIDATO SERGIO MASSA. IMPRESIONANTE UNIÓN POR LA PATRIA”, MANIFESTÓ ALICIA KIRCHNER POR REDES SOCIALES.
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