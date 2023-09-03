SE ROMPIÓ UN CAÑO

POR UNAS HORAS ALGUNOS BARRIOS QUEDARON SIN AGUA EN LA CIUDAD

INFORME ESPECIAL

LOS CONTRABANDISTAS BUSCABAN EXPANDIRSE POR TODA LA CORDILLERA

PILETA DE BOXING

“ESTO ERA ALGO QUE NOS FALTABA”, INDICÓ EL PRESIDENTE LEONARDO MATA

EXPLOTACIÓN SEXUAL

LA SOBREVIVIENTE DE TRATA, SONIA SÁNCHEZ, INDICÓ QUE LOS CANDIDATOS NO HABLAN DE ESTE TEMA

ELECCIONES DEL 22 DE OCTUBRE EN RÍO GALLEGOS

LOS QUE SUEÑAN CON LA INTENDENCIA

UNIÓN POR LA PATRIA PRESENTÓ SEIS CANDIDATOS; JUNTOS POR RÍO GALLEGOS LLEVA 5; MIENTRAS QUE POR SANTA CRUZ SE PRESENTA CON 7, Y LA IZQUIERDA LLEVA A LA ÚNICA MUJER COMO CANDIDATA.

EL GOBERNADOR ELECTO, CLAUDIO VIDAL, HABLÓ EN EXCLUSIVA CON LA OPINIÓN AUSTRAL: “QUEREMOS PRESENTAR UNA PROPUESTA DIGNA, QUE REALMENTE REPRESENTE LOS INTERESES DE LA GENTE”

AUTÓDROMO JOSÉ MUÑIZ – COBERTURA ESPECIAL

SE DEFINIERON LAS GRILLAS Y LARGAN SEIS FINALES

ESTE SÁBADO FUE DE CLASIFICACIONES Y LA FINAL DE LA MONOMARCA 1.600 CON INVITADOS.

SEGUÍ LA TRANSMISIÓN EN LU12 AM680, FM LÁSER 92.9 Y EN NUESTRAS REDES SOCIALES

EN ESTA NOTA Tapas

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