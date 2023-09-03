SE ROMPIÓ UN CAÑO
POR UNAS HORAS ALGUNOS BARRIOS QUEDARON SIN AGUA EN LA CIUDAD
INFORME ESPECIAL
LOS CONTRABANDISTAS BUSCABAN EXPANDIRSE POR TODA LA CORDILLERA
PILETA DE BOXING
“ESTO ERA ALGO QUE NOS FALTABA”, INDICÓ EL PRESIDENTE LEONARDO MATA
EXPLOTACIÓN SEXUAL
LA SOBREVIVIENTE DE TRATA, SONIA SÁNCHEZ, INDICÓ QUE LOS CANDIDATOS NO HABLAN DE ESTE TEMA
ELECCIONES DEL 22 DE OCTUBRE EN RÍO GALLEGOS
LOS QUE SUEÑAN CON LA INTENDENCIA
UNIÓN POR LA PATRIA PRESENTÓ SEIS CANDIDATOS; JUNTOS POR RÍO GALLEGOS LLEVA 5; MIENTRAS QUE POR SANTA CRUZ SE PRESENTA CON 7, Y LA IZQUIERDA LLEVA A LA ÚNICA MUJER COMO CANDIDATA.
EL GOBERNADOR ELECTO, CLAUDIO VIDAL, HABLÓ EN EXCLUSIVA CON LA OPINIÓN AUSTRAL: “QUEREMOS PRESENTAR UNA PROPUESTA DIGNA, QUE REALMENTE REPRESENTE LOS INTERESES DE LA GENTE”
AUTÓDROMO JOSÉ MUÑIZ – COBERTURA ESPECIAL
SE DEFINIERON LAS GRILLAS Y LARGAN SEIS FINALES
ESTE SÁBADO FUE DE CLASIFICACIONES Y LA FINAL DE LA MONOMARCA 1.600 CON INVITADOS.
SEGUÍ LA TRANSMISIÓN EN LU12 AM680, FM LÁSER 92.9 Y EN NUESTRAS REDES SOCIALES
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