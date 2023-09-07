FALTAN 45 DÍAS PARA LAS ELECCIONES

 

 

RÍO GALLEGOS

SE JUEGA LA SEXTA FECHA DE LA LIGA  NACIONAL SÉNIOR

 

LEY DE ALQUILERES: ESPECULACIÓN ANTES DE LA REFORMA

POR NAZARENA MALATESTA

 

CONTROL ANIMAL

LA GESTIÓN LLEVA REALIZADAS MÁS DE 15 MIL CASTRACIONES

 

JUEGOS EVITA SUB 14: BOXING EN «SEMIS”

 

MARIO METAZA: LA SEGUNDA TURBINA PARA LAS REPRESAS ES INTEGRANITEDE GRECTORIO UN NUEVO HITO PARA LA OBRA”

 

EL MUSEO MINNICELLI INAUGURA ESTA NOCHE LA MUESTRA DE ARTE CONTEMPORÁNEO “BARRO TAL VEZ”

 

EN PUERTO DESEADO

SIGUE EL ALERTA POR OTRO CASO POSITIVO DE GRIPE AVIAR

 

LIGA ARGENTINA DE BÁSQUET

ARRANCA EL SUEÑO CELESTE

HISPANO AMERICANO COMENZÓ CON LA PRETEMPORADA DE CARA AL INICIO DE LA COMPETENCIA. BAJO LAS ÓRDENES DE EDUARDO “CHICHE” JAPEZ, EL RENOVADO PLANTEL COMENZÓ A ENTRENARSE CON LA ILUSIÓN DEL ASCENSO.

MIRA TAMBIÉN

 

“ALIANZA AUSTRAL”

CONTRABANDO DE ARGENTINA A CHILE: INDAGAN HOY A MÁS IMPUTADOS EN LA CAUSA

 

ÍNDICE MINERO: CAE LA MEDICIÓN DEL ORO Y CRECE LA DEL PETRÓLEO

 

EN FINLANDIA

MARCO RIZZO, DE CALETA OLIVIA, ES CAMPEÓN MUNDIAL DE TAEKWONDO

 

“NAZA™ INFANTE EN LOS JUEGOS EVITA

HISTORIA DE LUCHA: *GRACIAS A LA DONACIÓN PUEDO DISFRUTAR LA VIDA”

 

CON TRANSMISIÓN DE LU12 AM680

LA ARGENTINA DE MESSI JUEGA HOY SU PRIMER PARTIDO DE ELIMINATORIAS

 

 

EN ESTA NOTA Tapas

Leé más notas de La Opinión Austral