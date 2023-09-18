CAMINO A LAS URNAS
FALTAN 34 DÍAS PARA LAS ELECCIONES
INSTANCIA PROVINCIAL
EVITA ADAPTADO: SANTA CRUZ YA TIENE A SUS REPRESENTANTES
PANORAMA POLÍTICO
ELIGIENDO AL “ENEMIGO” Por Jorge Cuttin
FÚTBOL
RACING CLUB REALIZARÁ PRUEBAS DE JUGADORES EN RÍO GALLEGOS
SIGUE INTERNADO
EL BEBÉ HERIDO EN UN CHOQUE EVOLUCIONA FAVORABLEMENTE
DOLOR POR LA MUERTE DE DOS QUERIDOS VECINOS
PAUL FRANCIS GARRARD, INTEGRANTE DE UNA FAMILIA FUNDADORA DEL CLUB BRITÁNICO.
JULIO GONZÁLEZ, TRABAJADOR DEL GIMNASIO MUNICIPAL 17 DE OCTUBRE.
GRAN MARATÓN PARA CONCIENTIZAR
“TODOS JUNTOS” POR LA INCLUSIÓN
CIENTOS DE VECINOS Y VECINAS PARTICIPARON DE LA CORRIDA DE LA FUNDACIÓN JUNTOS, QUE BUSCÓ EMPATIZAR CON PERSONAS CON DISCAPACIDAD.
SERGIO MASSA ANUNCIÓ UN BONO DE REFUERZO PARA 3 MILLONES DE JUBILADOS
DÍA DEL ESTUDIANTE
“CAMINATÓN” DEL SALESIANO: LOS PIBES COPARON LAS CALLES
EN PLENO CENTRO
UN VECINO SE DESPLOMÓ Y MURIÓ ESPERANDO EL COLECTIVO
INVERSIÓN EN SALUD: SE INAUGURA HOY EL NUEVO RESONADOR DEL HOSPITAL REGIONAL RÍO GALLEGOS
CONMOCIÓN: JOVEN DE LAS HERAS MURIÓ EN UN INCENDIO QUE HABRÍA PROVOCADO ÉL MISMO
ELECCIONES EN CHACO
CAPITANICH RECONOCIÓ LA DERROTA ANTE ZDERO: “LE DESEO LO MEJOR”
LEANDRO ZDERO, JUNTOS POR EL CAMBIO, GOBERNADOR ELECTO.
PRIMER CAMPEÓN DE LA COPA TBR
THIAGO DÍAZ EN LO MÁS ALTO DEL KARTING NACIONAL
EL PILOTO DE RÍO GALLEGOS SE QUEDÓ CON EL CAMPEONATO. FUE 2° EN EL KARTÓDROMO CIUDAD EVITA DE BUENOS AIRES Y LE ALCANZÓ PARA LLEVARSE EL TROFEO.
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