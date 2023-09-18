CAMINO A LAS URNAS

FALTAN 34 DÍAS PARA LAS ELECCIONES

INSTANCIA PROVINCIAL

EVITA ADAPTADO: SANTA CRUZ YA TIENE A SUS REPRESENTANTES

 

PANORAMA POLÍTICO

ELIGIENDO AL “ENEMIGO” Por Jorge Cuttin

FÚTBOL

RACING CLUB REALIZARÁ PRUEBAS DE JUGADORES EN RÍO GALLEGOS

SIGUE INTERNADO

EL BEBÉ HERIDO EN UN CHOQUE EVOLUCIONA FAVORABLEMENTE

DOLOR POR LA MUERTE DE DOS QUERIDOS VECINOS

PAUL FRANCIS GARRARD, INTEGRANTE DE UNA FAMILIA FUNDADORA DEL CLUB BRITÁNICO.

JULIO GONZÁLEZ, TRABAJADOR DEL GIMNASIO MUNICIPAL 17 DE OCTUBRE.

GRAN MARATÓN PARA CONCIENTIZAR

“TODOS JUNTOS” POR LA INCLUSIÓN

CIENTOS DE VECINOS Y VECINAS PARTICIPARON DE LA CORRIDA DE LA FUNDACIÓN JUNTOS, QUE BUSCÓ EMPATIZAR CON PERSONAS CON DISCAPACIDAD.

SERGIO MASSA ANUNCIÓ UN BONO DE REFUERZO PARA 3 MILLONES DE JUBILADOS

DÍA DEL ESTUDIANTE

“CAMINATÓN” DEL SALESIANO: LOS PIBES COPARON LAS CALLES

EN PLENO CENTRO

UN VECINO SE DESPLOMÓ Y MURIÓ ESPERANDO EL COLECTIVO

 

INVERSIÓN EN SALUD: SE INAUGURA HOY EL NUEVO RESONADOR DEL HOSPITAL REGIONAL RÍO GALLEGOS

CONMOCIÓN: JOVEN DE LAS HERAS MURIÓ EN UN INCENDIO QUE HABRÍA PROVOCADO ÉL MISMO

ELECCIONES EN CHACO

CAPITANICH RECONOCIÓ LA DERROTA ANTE ZDERO: “LE DESEO LO MEJOR”

LEANDRO ZDERO, JUNTOS POR EL CAMBIO, GOBERNADOR ELECTO.

PRIMER CAMPEÓN DE LA COPA TBR

THIAGO DÍAZ EN LO MÁS ALTO DEL KARTING NACIONAL

EL PILOTO DE RÍO GALLEGOS SE QUEDÓ CON EL CAMPEONATO. FUE 2° EN EL KARTÓDROMO CIUDAD EVITA DE BUENOS AIRES Y LE ALCANZÓ PARA LLEVARSE EL TROFEO.

EN ESTA NOTA Tapas

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