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HISTÓRICO BALOTAJE. GANÓ POR MÁS DE 11 PUNTOS
MILEI PRESIDENTE
- CON FÁTIMA. JUNTO A SU NOVIA Y FUTURA PRIMERA DAMA. DESPUÉS DEL DISCURSO SALUDÓ A SUS PADRES Y A ELLA.
- CON MÁS DEL 55% DE LOS VOTOS, EL LIBERTARIO VENCIÓ A SERGIO MASSA Y LLEGA A CASA ROSADA
- “HOY COMIENZA LA RECONSTRUCCIÓN ARGENTINA”, DIJO DESPUÉS DE GANAR.
SERGIO MASSA. ANALIZA SI SE TOMA LICENCIA EN EL MINISTERIO DE ECONOMÍA
ALBERTO FERNÁNDEZ RECIBIRÁ A MILEI PARA INICIAR LA TRANSICIÓN
16 PUNTOS DE VENTAJA: FUE LA DIFERENCIA DE MILEI SOBRE MASSA EN SANTA CRUZ
CLAUDIO VIDAL. GOBERNADOR ELECTO
“EN SANTA CRUZ, SE VIENE UN GOBIERNO QUE MARCARÁ LA DIFERENCIA CON MUCHA TRANSPARENCIA”
JUNTOS: GRASSO INVITÓ A VIDAL A UNIRSE PARA DEFENDER LOS RECURSOS DE SANTA CRUZ
“EFECTO” YCRT: LA CUENCA CARBONÍFERA FUE LA ÚNICA DONDE GANÓ SERGIO MASSA
CARAVANA. MÁS FESTEJOS
LIBERTARIOS COPARON LAS CALLES DE RÍO GALLEGOS
ANÁLISIS I: MILEI, PRESIDENTE: NO ESTÁ CLARO CUÁL SERÁ EL VÍNCULO CO LA PROVINCIA
ANÁLISIS II: CÓMO ES EL PLAN DEL NUEVO PRESIDENTE PARA “PALERMO AIKE”
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