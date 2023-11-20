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HISTÓRICO BALOTAJE. GANÓ POR MÁS DE 11 PUNTOS

MILEI PRESIDENTE

  • CON FÁTIMA. JUNTO A SU NOVIA Y FUTURA PRIMERA DAMA. DESPUÉS DEL DISCURSO SALUDÓ A SUS PADRES Y A ELLA.
  • CON MÁS DEL 55% DE LOS VOTOS, EL LIBERTARIO VENCIÓ A SERGIO MASSA Y LLEGA A CASA ROSADA
  • “HOY COMIENZA LA RECONSTRUCCIÓN ARGENTINA”, DIJO DESPUÉS DE GANAR.

 

SERGIO MASSA. ANALIZA SI SE TOMA LICENCIA EN EL MINISTERIO DE ECONOMÍA

 

ALBERTO FERNÁNDEZ RECIBIRÁ A MILEI PARA INICIAR LA TRANSICIÓN

 

16 PUNTOS DE VENTAJA: FUE LA DIFERENCIA DE MILEI SOBRE MASSA EN SANTA CRUZ

 

CLAUDIO VIDAL. GOBERNADOR ELECTO

“EN SANTA CRUZ, SE VIENE UN GOBIERNO QUE MARCARÁ LA DIFERENCIA CON MUCHA TRANSPARENCIA”

 

JUNTOS: GRASSO INVITÓ A VIDAL A UNIRSE PARA DEFENDER LOS RECURSOS DE SANTA CRUZ

 

“EFECTO” YCRT: LA CUENCA CARBONÍFERA FUE LA ÚNICA DONDE GANÓ SERGIO MASSA

 

CARAVANA. MÁS FESTEJOS

LIBERTARIOS COPARON LAS CALLES DE RÍO GALLEGOS

 

ANÁLISIS I: MILEI, PRESIDENTE: NO ESTÁ CLARO CUÁL SERÁ EL VÍNCULO CO LA PROVINCIA

 

ANÁLISIS II: CÓMO ES EL PLAN DEL NUEVO PRESIDENTE PARA “PALERMO AIKE”

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