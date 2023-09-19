CAMINA A LAS URNAS
FALTAN 33 DÍAS PARA LAS ELECCIONES
PRIMERAS “A” Y “B”
ARRANCÓ LA COMPETENCIA EN LA LIGA DE FÚTBOL BARRIAL
PLAZA SAN MARTÍN
MÚSICA Y BAILE EN EL ACTO POR LAS FIESTAS PATRIAS CHILENAS
EN EL “TITO” WILSON
200 LUCHADORES EN LA 3º FECHA DE LA LIGA PATAGÓNICA DE JIU JITSU
“VAMOS A SEGUIR TRABAJANDO”
EL INTENDENTE PABLO GRASSO DESTACÓ EL INICIO DE LA PAVIMENTACIÓN EN EL BARRIO EVITA.
SE REÚNE LA COMISIÓN ASESORA DE LA INDUSTRIA NAVAL: “HAY UNA OPORTUNIDAD COLOSAL”
DÍA DE LA IGUALDAD SALARIAL: “ES UN DESAFÍO PERMANENTE EN LA AGENDA DE GÉNERO”
SE INAUGURÓ EL NUEVO RESONADOR EN EL HOSPITAL REGIONAL
“LA SALUD ES UN DERECHO”
ASÍ LO DESTACÓ LA FUNCIONARIA NACIONAL VERÓNICA DE CRISTÓFARO, AL ENCABEZAR EL ACTO JUNTO A LA GOBERNADORA ALICIA KIRCHNER. “ES DE ÚLTIMA TECNOLOGÍA Y VA A BENEFICIAR A TODA LA PROVINCIA”, CELEBRÓ EL MINISTRO CLAUDIO GARCÍA.
ALICIA KIRCHNER: “NO VOTEN AL ENOJO, VOTEN A LAS POSIBILIDADES PARA EL DESARROLLO”
ESCÁNDALO POR LA SOBERANÍA: UN GRUPO CHILENO COMPRÓ TRES ESTANCIAS EN LA PATAGONIA
IMPUESTO A LAS GANANCIAS: EL PROYECTO SE TRATARÁ ESTE MARTES EN DIPUTADOS
A UN MES DE LAS ELECCIONES, CRISTINA KIRCHNER REAPARECE Y PRESENTA UN LIBRO DE NÉSTOR
GOBIERNO E YPF ENTREGARON NOTEBOOKS
DESTACARON LA IMPORTANCIA DE LA FORMACIÓN PENSANDO EN EL FUTURO
TALENTO PATAGÓNICO
PABLO DÍAZ, CHELISTA DE RÍO GALLEGOS, SE LUCIÓ EN GOT TALENT ARGENTINA
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