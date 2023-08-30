BONO DE $ 60 MIL: SANTA CRUZ SE ANTICIPÓ A NACIÓN Y PAGÓ $ 100 MIL EN JULIO
ALICIA FIRMÓ EL PACTO FEDERAL DEL AGUA
LA GOBERNADORA ALICIA KIRCHNER JUNTO AL MINISTRO DE OBRAS PÚBLICAS, GABRIEL KATOPODIS
LIBERTADORES
CON “TRANSMI” DE LU12 AM680, BOCA-RACING POR EL PASE A “SEMIS”
CRECEN LOS CASOS DE GRIPE AVIAR
ALERTA EN LA COSTANERA: LOBO MARINO MUERTO
UN LOBO MARINO FUE HALLADO MUERTO EN EL ESTUARIO DE RÍO GALLEGOS. LA PREOCUPACIÓN CRECE Y YA SON VARIAS LAS PROVINCIAS AFECTADAS. AUTORIDADES PIDIERON NO ACERCARSE A LOS ANIMALES DE LA ZONA.
AUTOMOVILISMO
DOLOR POR LA MUERTE DEL RECONOCIDO PILOTO ALEJANDRO SEGURA
MECAUSA DE CONTRABANDO EN ARGENTINA Y CHILE
GENDARMES, CONTADORES Y ESTANCIEROS INVOLUCRADOS
CON EL DINERO ILÍCITO, LA BANDA COMPRÓ AUTOS DE ALTA GAMA, PROPIEDADES, NEGOCIOS Y BARES
COBERTURA EXCLUSIVA EN BUENOS AIRES
ASUMIÓ ROBERTO CACCIOLA EN LA CÁMARA ARGENTINA DE EMPRESARIOS MINEROS
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