BONO DE $ 60 MIL: SANTA CRUZ SE ANTICIPÓ A NACIÓN Y PAGÓ $ 100 MIL EN JULIO

ALICIA FIRMÓ EL PACTO FEDERAL DEL AGUA

LA GOBERNADORA ALICIA KIRCHNER JUNTO AL MINISTRO DE OBRAS PÚBLICAS, GABRIEL KATOPODIS

LIBERTADORES

CON “TRANSMI” DE LU12 AM680, BOCA-RACING POR EL PASE A “SEMIS”

CRECEN LOS CASOS DE GRIPE AVIAR

ALERTA EN LA COSTANERA: LOBO MARINO MUERTO

UN LOBO MARINO FUE HALLADO MUERTO EN EL ESTUARIO DE RÍO GALLEGOS. LA PREOCUPACIÓN CRECE Y YA SON VARIAS LAS PROVINCIAS AFECTADAS. AUTORIDADES PIDIERON NO ACERCARSE A LOS ANIMALES DE LA ZONA.

AUTOMOVILISMO

DOLOR POR LA MUERTE DEL RECONOCIDO PILOTO ALEJANDRO SEGURA

MECAUSA DE CONTRABANDO EN ARGENTINA Y CHILE

GENDARMES, CONTADORES Y ESTANCIEROS INVOLUCRADOS

CON EL DINERO ILÍCITO, LA BANDA COMPRÓ AUTOS DE ALTA GAMA, PROPIEDADES, NEGOCIOS Y BARES

COBERTURA EXCLUSIVA EN BUENOS AIRES

ASUMIÓ ROBERTO CACCIOLA EN LA CÁMARA ARGENTINA DE EMPRESARIOS MINEROS

EN ESTA NOTA Tapas

Leé más notas de La Opinión Austral

Noticias relacionadas

Diario La Opinión Austral tapa edición impresa del martes 29 de agosto de 2023, Río Gallegos, Santa Cruz, Argentina

Diario La Opinión Austral tapa edición impresa del martes 29 de agosto de 2023, Río Gallegos, Santa Cruz, Argentina