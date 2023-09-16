CAMINO A LAS URNAS
FALTAN 36 DÍAS PARA LAS ELECCIONES 2023
DESDE LAS 18:00
EL INTER MIAMI DE “TOTO” AVILÉS ENFRENTA A ATLANTA UNITED
EXCLUSIVO
FRANCO GAUNA: FELIZ REGRESO A LA PRIMERA DE HISPANO AMERICANO
¿GRIPE AVIAR?
ALERTA POR LOBO MARINO MORIBUNDO EN LA COSTA DE RÍO GALLEGOS
FÚTBOL: LIGA DE LOS BARRIOS
ENTREGA DE PREMIOS DE LA TEMPORADA 2022-23
ALICIA KIRCHNER: “CREO FIRMEMENTE EN LA JUVENTUD, NO DEJEN QUE RELEGUEN SUS IDEALES”
LA AGRUPACIÓN “NK ATENEO” HIZO UN ACTO EN BUENOS AIRES EN APOYO AL CANDIDATO PRESIDENCIAL SERGIO MASSA
DETALLES EXCLUSIVOS DE LA OPINIÓN AUSTRAL
BANDA NARCO EN RÍO GALLEGOS: ASÍ OPERABA POR TELEGRAM
OFRECÍA TODO TIPO DE ESTUPEFACIENTES Y DETALLABA LOS PRECIOS. “MARI24/7” Y “RÍO GALLEGOS FA” ERAN ALGUNOS DE LOS GRUPOS EN LOS QUE SE OFRECÍAN. SE INCAUTÓ DROGA POR $1 MILLÓN. EL CABECILLA (23) QUEDÓ DETENIDO Y SEIS PERSONAS FIJARON DOMICILIO. LA INVESTIGACIÓN ESTÁ A CARGO DEL JUEZ FEDERAL, CLAUDIO MARCELO VÁZQUEZ.
NEGOCIACIÓN
PARITARIA CENTRAL: PROVINCIA ELEVÓ OFERTA SALARIAL
SE PROPUSO 12.5% EN AGOSTO Y 7,5% EN SEPTIEMBRE. CUARTO INTERMEDIO PARA OCTUBRE.
CONVOCATORIA
PABLO GRASSO Y SOEM REVISARÁN EL “PODER DE COMPRA”
PACTO DE FIDELIDAD
LA VIRGEN DEL MILAGRO JUNTO A SU PUEBLO
LA VIRGEN Y EL SEÑOR DEL MILAGRO PARTEN DESDE LA CATEDRAL HACIA LA PARROQUIA SAN JOSÉ OBRERO ASÍ FUE LA CEREMONIA EN LA CAPITAL DE SANTA CRUZ.
MODELO PRODUCTIVO: EN ARGENTINA, LA MINERÍA ACUMULA 29 MESES DE INCREMENTOS EN PUESTOS DE TRABAJO
LO ANTICIPÓ LA OPINIÓN AUSTRAL
AHORA ES OFICIAL: HAY 22 CANDIDATOS A INTENDENTE EN RÍO GALLEGOS
ACCIDENTE FATAL EN EL CALAFATE
EL 8 DE NOVIEMBRE COMENZARÁ EL JUICIO A CRISTÓBAL RIESTRA
EL PILOTO RIOGALLEGUENSE ESTÁ CON PRISIÓN DOMICILIARIA POR MATAR A PAULO CABELLO.
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