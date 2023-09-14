CAMINO A LAS URNAS
FALTAN 37 DÍAS PARA LAS ELECCIONES 2023
PROCESADO
CENTRO DE SALUD MENTAL: SEGUIRÁ PRESO EL ENFERMERO QUE VIOLÓ A UN PACIENTE
ES LEY
LOS JUBILADOS Y PENSIONADOS COBRARÁN SUS HABERES LOS DÍAS 24
FUERTE CHOQUE
EL BEBÉ ACCIDENTADO EN EL BARRIO NÉSTOR KIRCHNER ESTÁ EN TERAPIA
LA PLANTA DE HIDRÓGENO VA POR ÓXIGENO Y AGUA POTABLE
LUCIANA GONZÁLEZ, DEL INSTITUTO DE CENCIA, HABLO CON LU12 AM 680.
LA PIANISTA DANIELA SALINAS BRINDÓ UNA MASTERCLASS Y HOY SE HARÁ EL PRIMER CONCIERTO
VUELVE EL FÚTBOL BARRIAL DE RÍO GALLEGOS, PERO ÚNICAMENTE CON LAS CATEGORÍAS “A” Y “B”
CRIMEN DEL COMERCIANTE
LA FAMILIA DE MAILLO ESTÁ CONFORME CON EL FALLO DE LA JUSTICIA
EL RECURSO DE CASACIÓN DE LOS CONDENADOS FUE RECHAZADO Y FAMILIARES CELEBRARON LA DECISIÓN.
COBERTURA ESPECIAL EN BUENOS AIRES
CON VACA MUERTA COMO APUESTA AL FUTURO, CERRÓ LA AOG 2023
CULMINÓ LA CUMBRE DE LA INDUSTRIA HIDROCARBURÍFERA CON RÉCORD DE VISITANTES Y EXPOSITORES Y GRANDES DEFINICIONES. EL OPTIMISMO ES TOTAL, PERO LA CAUTELA TAMBIÉN. REGLAS CLARAS Y CONSENSO SOBRE QUE VACA MUERTA ES LA GRAN OPORTUNIDAD PARA EL DESARROLLO NACIONAL.
EL STAND DEL INSTITUTO DE ENERGÍA DE SANTA CRUZ CERRÓ CON UN GRAN BALANCE: “HAY MUCHO INTERÉS POR PALERMO AIKE”
CIERRE DEL ENCUENTRO DE CEOS
EL CIERRE ESTUVO A CARGO DE LOS EJECUTIVOS DE TRES OPERADORAS NACIONALES: RICARDO MARKOUS.CEO DE TECPETROL; ADRIÁN VILA. CMA DE PLUSPETROL Y HORACIO TURRI, DIRECTOR EJECUTIVO DE E&P. PAMPA ENERGIA.
ERNESTO LÓPEZ ANADÓN
EL PRESIDENTE DEL INSTITUTO ARGENTINO DEL PETRÓLEO Y EL GAS REALIZÓ UN POSITIVO BALANCE DE LA EXPO
EN LA RIOJA
SERGIO MASSA: “ESTAMOS EMPEZANDO LA ETAPA DE CRECIMIENTO”
SIN FRENO
LA CARNE SIGUE AUMENTANDO: “SE VENDE MUCHO MENOS”
CAPACITACIÓN SOBRE LA LEY
LOS PAPÁS DE MICAELA GARCÍA EN LUIZ: “BUSCAMOS MANTENER VIVA SU MEMORIA”
“EL SUEÑO DE LA CASA PROPIA”
PABLO GRASSO Y ALICIA KIRCHNER ENTREGARON VIVIENDAS A FAMILIAS
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