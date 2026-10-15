Tapa del Diario La Opinión Austral del jueves 15 de octubre de 2026, Río Gallegos, Santa Cruz, Argentina

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ESPECIAL: Dolor por la muerte de “El Roña” Castro

La muerte del excampeón mundial de boxeo generó pesar en Santa Cruz y en distintos puntos del país.

Las Heras despidió a Martina Ríos

Una multitud acompañó el último adiós a la joven que murió en un incendio y participó de la convocatoria “Una vela por Martina” en la plaza San Martín. Su novio, Enzo Acosta, acusado de provocar su muerte, continúa internado con custodia policial.

Arturo Puricelli respaldó a Claudio Vidal

En una entrevista exclusiva con LU12 AM680, el exgobernador de Santa Cruz destacó la gestión del actual mandatario provincial. Ambos participaron del acto por el 41° aniversario de El Chaltén.

Detuvieron a un hombre por una presunta violación en Río Gallegos

El acusado, de 42 años, fue demorado por la Policía tras una denuncia por un ataque contra un joven, pero recuperó la libertad.

Polémica por el caso “Pato” García

El abogado de uno de los acusados cuestionó la información difundida por Prefectura sobre un operativo y sostuvo que los lingotes secuestrados no eran de oro.

Abel Pintos ganó el Martín Fierro de Oro

El cantautor se llevó la estatuilla principal en la fiesta de la música argentina. La Opinión Austral realizó una cobertura especial y entrevistó a Candu Domínguez.

Entradas para ver a Don Osvaldo y sorteo por el Día de la Madre

La Opinión Austral lanzó propuestas especiales para sus lectores, con pares de entradas para el show de la banda y un sorteo por el Día de la Madre.