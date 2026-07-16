Tapa del Diario La Opinión Austral del jueves 16 de julio de 2026, Río Gallegos, Santa Cruz, Argentina

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¡Argentina es finalista del Mundial! La Selección dio vuelta un partidazo ante Inglaterra, ganó 2-1 y buscará el domingo su cuarta Copa del Mundo frente a España.

Río Gallegos vivió una celebración inolvidable. Cientos de vecinos coparon el centro de la ciudad, mientras también hubo multitudinarios festejos en Caleta Olivia y Las Heras.

La fiesta tuvo algunos incidentes. Dos personas fueron detenidas: una por el robo de celulares y otra por intentar llevarse a una menor durante los festejos.

“Bauti” Andrade, el “campeón de la vida” que superó la leucemia, celebró con emoción la clasificación de la Selección a una nueva final mundialista.

ADEMÁS, el suplemento especial por la llegada a la final del Mundial 2026

Tapa especial de La Opinión Austral. Argentina finalista del Mundial 2026 tras una remontada memorable ante Inglaterra.

¡Argentina está otra vez en la final del Mundial! La Selección logró una remontada histórica ante Inglaterra, ganó 2-1 y ahora irá por la cuarta estrella frente a España.

Enzo Fernández y Lautaro Martínez fueron los héroes de la clasificación. Enzo marcó un golazo para el empate y Lautaro, ingresando desde el banco, convirtió el tanto decisivo sobre el final.

La celebración dejó una imagen que recorrió el mundo. Los jugadores festejaron con una bandera con la leyenda “Las Malvinas son argentinas”, mientras Leandro Paredes reafirmó: “Las Malvinas siempre serán argentinas”.

Lionel Messi volvió a ser determinante, aportando dos asistencias en otro partido consagratorio para la Selección.

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